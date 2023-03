EQS-News: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG / Schlagwort(e): Personalie

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: mwb baut Kapitalmarktgeschäft im KMU-Bereich weiter aus



Gräfelfing, 31. März 2023. Trotz des gerade für Small-Caps sehr anspruchsvollen Kapitalmarktumfeldes baut die mwb Wertpapierhandelsbank ihre Aktivitäten weiter aus. Jan Neynaber ergänzt das Team der mwb ab April im Bereich Corporates & Markets. Neynaber war bereits in den Häusern Hauck & Aufhäuser, Kepler, LBBW und Metzler für Betreuung institutioneller Kunden erfolgreich aktiv. Bereits im Januar konnte Dirk Weyerhäuser für die mwb gewonnen werden. Vorher war er bei Stifel Europe (ehemals Mainfirst) und Hauck & Aufhäuser als Head of Equity Capital Markets tätig. "Wir freuen uns, dass wir trotz der aktuellen Situation im Kapitalmarkt weiterhin von zahlreichen Emittenten als Partner gesucht werden und nun unsere Platzierungskraft weiter ausbauen können" so Kai Jordan, Vorstand der mwb. "Das bestätigt unsere Strategie als Partner für den gesamten "Life-Cycle" von Emittenten aus dem KMU-Bereich attraktive Dienstleistungen bei höchster Prozesssicherheit anzubieten". mwb hatte die Aktivitäten im Kapitalmarktbereich Ende 2016 aufgenommen. "Mittlerweile unterstützen uns nun rund 16 Personen in diesem Bereich", sagt Jordan. "Unser langfristig angelegter Betreuungsansatz und konstanter Service setzt sich gerade in schwierigen Zeiten durch". Zu mwb: Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassener Wertpapierdienstleister mit Niederlassungen in Gräfelfing bei München, Hamburg, Hannover, Frankfurt und Berlin. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet. 1999 erfolgte der Börsengang. Heute ist die mwb-Aktie (ISIN DE0006656101, WKN 6656101) an der Börse München im Segment m:access notiert wie auch im Freiverkehr an den Börsen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg und Stuttgart. mwb ist in zwei Geschäftsbereichen aktiv: Wertpapierhandel und Corporates & Markets. Im Wertpapierhandel betreut mwb rund 46.000 Orderbücher für deutsche und internationale Wertpapiere. Dabei handelt es sich sowohl um Aktien als auch um festverzinsliche Wertpapiere und offene Investmentfonds. Damit ist mwb einer der größten Skontroführer in Deutschland. Kontakt und weitere Informationen: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

