Der DAX setzt den Erholungskurs fort und startet über 15.500 Punkten in den letzten Handelstag der Woche. Damit steuert der Leitindex auf ein Wochenplus von 4% zu. Bei den Einzelwerten kommt die Milliardenübernahme von Polyplus durch Sartorius nicht gut an. Der Laborausrüster verliert rund 2%. Unter den Gewinnern setzte die Deutsche Bank durch. Weshalb Elon Musk jetzt die KI-Forschung stoppen will, was Papst Franziskus damit zu tun hat und weshalb Norden enttäuscht, erfahrt Ihr in diesem Börsen.Briefing. ...

