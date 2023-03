Nach erfolgreicher Einführung und starker Akzeptanz in den USA ist das erste digital vernetzte Hydrafacial-Gerät jetzt auch international erhältlich

The Beauty Health Company (NASDAQ: SKIN), das Unternehmen hinter der Flagship-Brand Hydrafacial, meldete heute die internationale Einführung von Hydrafacial Syndeo, dem preisgekrönten vernetzten Hydradermabrasionssystem der nächsten Generation. Nach dem erfolgreichen Debüt des Geräts in den USA im März 2022 und einem ersten Jahr mit boomenden Verkaufszahlen kommt Syndeo nun nach Europa und Asien.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230330005017/de/

Hydrafacial Syndeo (Photo: Business Wire)

Syndeo (griechisch: verbunden) bereichert jede Behandlung, indem es die unvergleichlichen Ergebnisse der patentierten Vortex-Fusion-Technologie von Hydrafacial mit einem digitalen Erlebnis kombiniert. Über eine vernetzte Schnittstelle können Anbieter jede Behandlung lückenlos protokollieren, sie an die Hautbedürfnisse und -präferenzen ihrer Kunden anpassen und auf die Protokoll-Anleitung auf dem Bildschirm zugreifen alles über berührungslose Gestensteuerungsfunktionen, die für eine hygienischere Arbeitsweise sorgen.

"Wir freuen uns sehr, unserer internationalen Hydrafacial-Gemeinde Syndeo vorzustellen. Dabei handelt es sich um eine echte Revolution des Behandlungsraums, die es allen Anbietern und Kunden ermöglicht, vernetzt zu sein und jede Hydrafacial-Behandlung noch individueller zu gestalten", so Andrew Stanleick, President und CEO von BeautyHealth.

Die cloudbasierte Software von Syndeo kann Echtzeitdaten zu Kundenpräferenzen, Behandlungsgeschichte und Hautproblemen standort- und anbieterübergreifend speichern. Mit diesem Kenntnissen sind Hydrafacial-Anbieter in der Lage, Produkte und Erlebnisse anzubieten, die auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind, darunter auch die Auswahl aus dem Hydrafacial-Menü nährender Wirkstoff-Booster, um jede Behandlung optimal zu individualisieren, unabhängig davon, ob sie eine Behandlung bei ihrem Hautarzt vor, in Ihrem Kosmetikinstitut Ort oder in einem Hotel-Spa im Urlaub erhalten.

Stanleick fügte hinzu: "Europa und Asien sind entscheidende Wachstumsregionen für BeautyHealth. Wir freuen uns darauf, das Erlebnis für Anbieter und Verbraucher in diesen Märkten zu verbessern und unsere Strategie umzusetzen, indem wir neue Türen mit unserem Syndeo- Hydradermabrasionssystem auftun."

Syndeo wurde von den Hydrafacial-Verbraucher- und -Anbieter-Kreisen in den USA begeistert aufgenommen, wo die Verkäufe die Erwartungen innerhalb des ersten Monats nach der Einführung um das Dreifache übertrafen. Diese Dynamik hat sich fortgesetzt. So wurden 2022 mehr als 3.000 Systeme verkauft. Syndeo wurde mit einem Aesthetician's Choice Award 2023 des DERMASCOPE Magazine ausgezeichnet einer führenden Ressource für Hautpflegeexperten.

Mit seiner aktualisierten, vernetzten Funktionalität und seinem eleganten Design bleibt Syndeo dem proprietären Hydrafacial-Behandlungserlebnis treu, das durch die patentierte Vortex Fusion-Technologie Über das Handstück ermöglicht wird. Eine Hydrafacial-Behandlung reinigt, extrahiert und befeuchtet in drei charakteristischen Schritten, ergänzt durch eine Reihe von nährenden Wirkstoff-Boostern für zusätzliche Individualisierung. In die Hydrafacial-Behandlung mit dem Syndeo, ist das profesionelle LightStim Elipsa TM -LED-Lichttherapiegerät integriert, das eine effiziente, Anwendung von therapeutischer Lichtenergie in professioneller Stärke ohne Handeinsatz ermöglicht.

Syndeo wird international erstmals auf dem 21. jährlichen Aesthetic Anti-Aging Medicine World Congress (AMWC) in Monaco vom 30. März bis 1. April 2023 vorgestellt. Syndeo ist ab April 2023 in ausgewählten Märkten in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum erhältlich.

About The Beauty Health Company

The Beauty Health Company (NASDAQ: SKIN) ist ein weltweites, kategorieschaffendes Unternehmen, das jedes Jahr Millionen von Schönheits- und Gesundheitserlebnisse bereitstellt, die den Verbrauchern helfen, ihre Beziehung zu ihrer Haut, ihrem Körper und ihrem Selbstbewusstsein neu zu definieren. Unsere Marken sind Vorreiter: Hydrafacial im Bereich Hydradermabrasion, SkinStylus im Bereich Microneedling und Keravive im Bereich Kopfhautgesundheit. Gemeinsam mit unserer starken Gemeinschaft von Kosmetikerinnen, Partnern und Verbrauchern entwickeln wir individuelle Hautpflegelösungen für alle Altersgruppen, Geschlechter, Hauttöne und Hauttypen in über 90 Ländern. Wir bemühen uns, unsere Geschäfte immer achtsamer zu führen, um einen positiven Einfluss auf unsere Gemeinden und den Planeten auszuüben. Finden Sie Hydrafacial in Ihrer Nähe unter https://hydrafacial.com/find-a-provider/ und erfahren Sie mehr unter beautyhealth.com oder LinkedIn.

