Der deutsche Leitindex setzte seine Gewinnserie gestern fort und schraubte sich dabei über das Volumenmaximum. Rückblick: Auch am vierten Handelstag der Woche konnte der DAX weiter zulegen. Dabei startete der Index, wie schon am Vortag, mit einem 100-Punkte-Gap in den Handel (Opening bei 15.429) und markierte das Tagestief direkt nach der Eröffnung ...

