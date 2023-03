Nordex kann auch in diesem Jahr einen operativen Verlust nicht ausschließen. Die Marge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) solle sich 2023 zwischen minus zwei und plus drei Prozent bewegen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Analysten hatten bislang mit einem operativen Gewinn gerechnet. Die Aktie gerät am Freitagmorgen deutlich unter Druck.Konkret rechnet das Management für 2023 mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...