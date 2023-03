Bereits vor einigen Monaten erhöhte Goldman Sachs seine Kursziele für Gold und lag damit bisher weit daneben. Doch da der Goldpreis trotz überstandener Bankenkrise und freundlicheren Aktienmärkten immer noch in Schlagdistanz zur 2.000-Dollar-Marke notiert, könnte Goldman nicht so falsch liegen wie bisher vermutet.Am Ende des zweiten Quartals 2022 hatte die US-Investmentbank einen Research-Bericht veröffentlicht, in dem sie ihr Kursziel für die nächsten zwölf Monate deutlich anhob. Während Goldman ...

Den vollständigen Artikel lesen ...