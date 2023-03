Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten!!Sonntag, 7. Mai 2023, 18.00 UhrZDF.reportageAlbtraum HausbauSteine, Stress und SchuldenFilm von Nina SuweisNie mehr Miete zahlen, im eigenen Haus wohnen mit genug Platz für die Familie, vielleicht sogar mit Garten. Immer weniger Menschen können sich ihren Traum vom Eigenheim noch leisten.Denn der Weg zum eigenen Zuhause ist mit vielen Hindernissen gepflastert: Steigende Kosten und Probleme auf der Baustelle, fehlende Bauelemente oder schlechte Wetterbedingungen führen häufig zu Bauverzögerungen. Da braucht man gute Nerven und viel Ausdauer.Sandra und Moritz Müller haben sich ihren Traum vom Eigenheim erfüllt. Ihr Glück: Sie haben mit der Planung des Hauses bereits 2020 begonnen und das Ganze zu einem Festpreis vereinbart. 2021 haben sie angefangen zu bauen - im Raum Stuttgart, ein Fertighaus aus Holzständerbauweise zum Festpreis. Heute könnten sie sich das nicht mehr leisten, denn die wirtschaftliche Lage und explodierende Materialpreise lassen einen Festpreis laut Branche kaum mehr zu. Hinzu kommen die steigenden Zinsen für einen Baukredit.Amira und Ferdinand Flack aus dem Raum Tübingen haben zwar den niedrigen Zinssatz noch mitgenommen, sich aber bewusst gegen ein Fertighaus und somit einen möglichen Festpreis entschieden. Sie wollten lieber alles selbst planen und viel in Eigenleistung machen. Begonnen haben sie mit ihrem Bau im Januar 2022. Dass der Hausbau nicht nur finanzielle Herausforderungen birgt, war ihnen klar. Doch wie viel auf dem Bau tatsächlich schiefgehen kann, mussten sie am eigenen Leib erfahren.Welche Herausforderungen die beiden Paare finanziell und privat in der Bauphase meistern müssen und wie sehr der Traum vom Eigenheim manchmal zum Albtraum wird, zeigt die "ZDF.reportage".Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5476657