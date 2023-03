München (ots) -Die Mini-Serie "Ein Schritt zum Abgrund" ist erfolgreich in der ARD Mediathek gestartet. Seit Release am 24. März verzeichnet das Thriller-Drama, dessen Vorbild die herausragende BBC-Serie "Doctor Foster" ist, mehr als 1,6 Millionen Gesamtabrufe, was mehr als 400.000 Abrufen pro Folge entspricht.Das Erste zeigt die Serie mit Petra Schmidt-Schaller in der Titelrolle als Husumer Ärztin Jana Hansen am 1. April 2023, um 20:15 Uhr in voller Länge. Zum hochkarätigen Darsteller:innen-Ensemble gehören außerdem Florian Stetter, Johann von Bülow, Anna Loos, Tilo Nest, Tessa Mittelstaedt, Oliver Stokowski, Valerie Huber u. v. a.Inhalt:Jana (Petra Schmidt-Schaller) hat sich gegen eine Karriere in der medizinischen Forschung in München und für ein Leben als Ärztin und an der Seite ihrer großen Liebe Christian (Florian Stetter) in dessen Heimatstadt Husum entschieden. Während sich Christian als Projektentwickler um große Bauvorhaben kümmert, führt Jana ihre eigene Praxis und sichert der Familie ein gutes Einkommen. Ihr Leben scheint perfekt: Ihre Ehe ist auch nach vielen Jahren immer noch leidenschaftlich, sie engagiert sich an der Schule ihrer Tochter Lotta (Tilda Wunderlich) und ist immer zur Stelle, wenn sie gebraucht wird. Jana ist eine Frau, der die Menschen vertrauen. Christians alte Freunde sind auch ihre Freunde geworden.Doch eines Morgens, als Jana ein langes blondes Haar auf dem Schal ihres Mannes bemerkt, ändert sich alles: Plötzlich beginnt sie an Christians Treue zu zweifeln, ist aber nicht im Stande, ihren Mann mit dem Verdacht zu konfrontieren. Ihre Souveränität schwindet von Tag zu Tag und das Misstrauen setzt sich fest wie ein bösartiges Geschwür. Jana wirft all ihre Prinzipien über Bord, überprüft heimlich Christians Handy, seine Emails, folgt ihm nach der Arbeit und findet: Nichts! Erst als sie schließlich sein Auto durchsucht, stößt Jana auf ein Geheimnis, dessen Ausmaß sie zutiefst erschüttert ..."Ein Schritt zum Abgrund" ist eine Produktion von ITV Studios Germany im Auftrag der ARD Degeto für die ARD, nach dem Vorbild der BBC Serie "Doctor Foster" von Drama Republic im Vertrieb von BBC Studios.Fotos über www.ardfoto.deEine Pressemappe zu dieser Serie finden akkreditierte Journalisten im Presseservice (https://presse.daserste.de) zum Download.Pressekontakt:ARD Degeto, Kommunikation und PresseMyriam ThieserE-Mail: myriam.thieser@degeto.deTel.: 069 1509 420Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5476653