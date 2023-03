San Antonio, 31. März 2023 (ots/PRNewswire) -Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (NYSE: CCO) (das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass es den Verkauf seines Schweizer Geschäfts an die Goldbach Group AG, eine Tochtergesellschaft der TX Group AG für einen Bruttoerlös in Höhe von 86,0 Millionen CH, oder 94,2 Millionen USD1, abgeschlossen hat.Das Unternehmen hat heute einen Barerlös abzüglich der üblichen Abschlusskorrekturen in Höhe von 84,1 Mio. CHF bzw. 92,1 Millionen USD[1] erhalten und beabsichtigt, den Nettoerlös nach Zahlung der mit der Transaktion in Zusammenhang stehenden Gebühren und Aufwendungen zur Verbesserung der Liquidität und zur Erhöhung der finanziellen Flexibilität in Europa einzusetzen, wie dies im Rahmen der Kreditvereinbarungen des Unternehmens gestattet ist.Über Clear Channel Outdoor HoldingsClear Channel Outdoor Holdings, Inc. (NYSE: CCO) ist führend wenn es darum geht, Innovationen in der Aussenwerbebranche voranzutreiben. Unsere dynamische Werbeplattform erweitert den Kreis der Werbetreibenden, die unser Medium nutzen, durch die Ausweitung von digitalen Plakatwänden und Displays sowie die Integration von Datenanalysen und programmatischen Funktionen. Diese liefern messbare Kampagnen, die einfacher zu kaufen sind. Wir nutzen den Umfang, die Reichweite und die Flexibilität unseres diversifizierten Portfolios und bringen Werbetreibende dank mehr als 500'000 Print- und Digitalanzeigen in 22 Ländern jeden Monat mit Millionen von Verbrauchern in Kontakt.Rechtlicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter AussagenBestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 dar. Die Wörter "glauben", "erwarten", "annehmen", "schätzen", "prognostizieren", "Ziele", "potenziell", "Zielvorgaben" und ähnliche Wörter und Ausdrücke sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Alle Aussagen, die sich auf Erwartungen oder andere Beschreibungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, wie z.B. Aussagen über die Verwendung und mögliche Absicherung der Erlöse aus dem Verkauf unseres Schweizer Geschäfts, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse und unterliegen gewissen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen sich einige unserer Kontrolle entziehen und die schwer vorherzusagen sind.Zu den verschiedenen Risiken, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören unter anderem: eine schwache oder unsichere Weltwirtschaftslage und deren Auswirkungen auf unsere strategischen Überprüfungsprozesse und/oder den Umfang unserer Werbeausgaben; eine erhöhte wirtschaftliche Inflation und steigende Zinssätze; Schwankungen der Betriebskosten; Engpässe in der Lieferkette; unsere Fähigkeit, die erwarteten Finanzergebnisse und Wachstumsziele zu erreichen; geopolitische Ereignisse wie der Krieg in der Ukraine und die damit zusammenhängenden globalen Auswirkungen; die anhaltenden Folgen der COVID-19-Pandemie für unseren operativen Betrieb und die allgemeine Wirtschaftslage; unsere Fähigkeit, unsere Schuldverpflichtungen zu bedienen und unseren operativen Betrieb und unsere Investitionsausgaben zu finanzieren; die Auswirkungen unseres hohen Verschuldungsgrades; die Branchenbedingungen; Änderungen der Arbeitsbedingungen und des Managements; eine Störung unserer Informationssicherheitssysteme und -maßnahmen; gesetzliche oder behördliche Anforderungen; unsere Fähigkeit, Restrukturierungspläne umzusetzen; die Auswirkungen zukünftiger Veräußerungen, Übernahmen und anderer strategischer Transaktionen; Ansprüche Dritter aufgrund von Verletzungen des geistigen Eigentums, widerrechtlicher Aneignung oder anderer Verstöße gegen uns oder unsere Zulieferer; Geschäftsrisiken in anderen Ländern; Wechselkurs- und Währungsschwankungen; die Volatilität unseres Aktienkurses; unsere Fähigkeit, die geltenden Börsennotierungsstandards der New Yorker Börse weiterhin einzuhalten; die in den Verträgen, die unseren Verschuldungsgrad regeln, enthaltenen Einschränkungen, die unsere Flexibilität bei der Führung unserer Geschäfte einschränken; und bestimmte andere Faktoren, die in unseren anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen dargelegt sind. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum genannten Datum oder, falls kein Datum angegeben ist, zum Datum dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Weitere wichtige Risiken sind unter dem Abschnitt "Item 1A. Risk Factors" (Punkt 1A. Risikofaktoren) der bei der SEC eingereichten Berichte des Unternehmens, einschließlich des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr, zu finden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.[1] Dieser Wert basiert auf den am 30. März 2023 geltenden Wechselkursen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1876751/3965274/Clear_Channel_Outdoor_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/clear-channel-outdoor-holdings-inc-schlieWt-den-verkauf-des-schweizer-geschafts-an-die-goldbach-group-eine-tochtergesellschaft-der-tx-group-301786813.htmlPressekontakt:Pressekontakt: Clear Channel Außenwerbung Nord- und Südamerika,Jason D. King,SVP,Unternehmenskommunikation und Marketing,Clear Channel Außenwerbung,212 812 0064,jasondking@clearchannel.com; Clear Channel Europa,Martin Corke,Clear Channel UK CMO - Marketingleiter Europa,Martin.Corke@clearchannel.co.uk; Investoren: Eileen McLaughlin,Vice President - Anlegerbeziehungen,(646) 355 2399,InvestorRelations@clearchannel.comOriginal-Content von: Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100093609/100905246