Baierbrunn (ots) -Natur- und Artenschutz kindgerecht aufbereitet: Das Apotheken-Kindermagazin medizini bringt im April ein Honigbienen-DIN-A2-Poster, das vor buntem Wissen nur so wimmelt - und wichtige Informationen vermittelt.Was macht die Honigbiene eigentlich im Winter? Warum ist es so wichtig, die kleinen Tierchen unbedingt zu schützen? Wie sieht der Alltag im Bienenstock aus? Und wie können auch kleine Naturschützer:innen Bienen ganz einfach unterstützen?Das Apotheken-Kindermagazin medizini zeigt auf einem DIN-A2-Poster in der neuen Ausgabe alles Wissenswerte, spannende Einblicke und bunte Informationen über das Leben der Honigbiene im Jahreskreis. Liebevoll gezeichnet lernen Kinder, was sie selbst beitragen können, um Honigbienen zu helfen: Etwa mit kleinen Trinkstellen, einem Insektenhotel oder Honig aus der Region. Sie erfahren, warum Honigbienen so schützenswert sind, wo und wie sie leben, wie sie sich paaren, alles zu Pollentransport, die Gewinnung von Honig und vieles mehr.Über die Honigbiene gibt es schließlich einiges zu erzählen - wer hätte zum Beispiel gewusst, dass die kleinen Tierchen täglich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 30 km/h bis zu sechs Kilometer weit fliegen und dabei auch mal 1.000 Blüten besuchen? Oder dass es eine ganz spezielle Sprache gibt, mit der sie ihren Artgenossinnen mitteilen, wo die nächste Futterquelle liegt? Das Leben der Honigbienen birgt viele spannende Fakten!medizini-Chefredakteur Harald Lorenz: "Honigbienen haben ein kurzes, aber erstaunlich vielfältiges Leben. medizini gibt in der April-Ausgabe einen Einblick in das komplizierte und sehr vielschichtige Leben einer Biene in ihrem Staat. Schließlich gilt: Nur was wir kennen, können wir wertschätzen. Und nur was wir wertschätzen, werden wir schützen wollen. Für uns ein wichtiger Grund, uns dieses wichtigen und spannenden Themas anzunehmen."medizini klärt Kinder von fünf bis zwölf Jahren auf spielerische, altersgerechte Art über ihren Körper und ihre Gesundheit auf. Zugleich gibt es spannende Einblicke in die Geschichte und in die vielfältige Welt der Natur, besonders der Tiere. Das Magazin besteht aus zwei großen, auf DIN-A4-Format gefalteten Postern, auf denen einerseits die schönsten Tiere abgebildet sind und andererseits speziell für Kinder interessante Sachthemen mit kurzen Texten sowie aufwendigen Illustrationen präsentiert werden. Die erste Ausgabe von medizini (damals noch "Medi & Zini") erschien im Jahr 1974. Heute liegt die monatlich verkaufte Auflage bei 1.173.425 Exemplaren (IVW 4/2022). medizini erscheint im Wort & Bild Verlag und ist exklusiv in Apotheken erhältlich.