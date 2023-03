Nach dem 9-Euro-Ticket im vergangenen Sommer soll nun das dauerhafte 49-Euro-Ticket für den Personennahverkehr kommen. Wie man es bekommt und was es zu beachten gibt, erfährst du hier. Der Verkauf für das Deutschlandticket, so heißt das 49-Euro-Ticket offiziell, startet am 3. April, wobei es nicht erforderlich ist, dass du besonders schnell buchst, da das Ticket ohnehin erst zum Start am 1. Mai verfügbar sein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...