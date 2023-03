Vor drei Jahren rechnete Tesla mit der Installation von 1000 Photovoltaik-Dachanlagen pro Woche, was einer Anzahl von 156.000 neuen Systemen in diesem Zeitraum entsprochen hätte. Wood Mackenzie berichtet jedoch, dass bis heute nur 3000 Photovoltaik-Anlagen installiert wurden.von pv magazine USA Tesla kündigte sein Photovoltaik-Dach 2016 mit großem Tamtam an. Vor drei Jahren dann erklärte das Unternehmen, dass es das Ziel von 1000 Installationen pro Woche habe. Nach Angaben von Wood Mackenzie wurden bis heute jedoch nur etwa 3000 Photovoltaik-Dachsysteme von Tesla mit einer Gesamtleistung von fast ...

