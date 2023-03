UF Health Jacksonville hat heute den Robert Wears Patient Safety Award 2023 an sechs Empfänger für deren Bemühungen um die Patientensicherheit weltweit verliehen.

Der Preis ist nach Robert L. Wears, M.D., MS, PhD, für seine Pionierarbeit zur Verbesserung der Patientensicherheit benannt. Fast drei Jahrzehnte lang war Dr. Wears als Facharzt in der Notfallmedizin am UF College of Medicine (Jacksonville) tätig, wo er die Forschung im Bereich Patientensicherheit grundlegend veränderte. Die Preisträger werden für ihre signifikanten Beiträge zur Patientensicherheit durch kritische Analyse, Forschung, Bildung und Wissensverbreitung in vier Kategorien gewürdigt.

"Die Arbeit von Dr. Wears im Bereich Patientensicherheit hat unglaubliche Auswirkungen gehabt und die Empfänger dieses nach ihm benannten Preises haben diese Tradition fortgesetzt", sagte Steven A. Godwin, M.D., FACEP, Leiter der Abteilung Notfallmedizin bei UF Health Jacksonville. "Wir beglückwünschen alle unsere hochverehrten Gewinner für ihre Leidenschaft, Führungsleistung und ihr Engagement für Patientensicherheit. Ihre Arbeit ist im Interesse besserer Ergebnisse für Patienten und eines sichereren Gesundheitssystems weltweit ausschlaggebend."

Die diesjährigen Preisträger, die heute im Rahmen einer virtuellen Preisverleihung ausgezeichnet wurden:

Einzelpersonen:

Dr. Kathryn Kellogg, Vice President Patientensicherheit und Infektionsprävention, MedStar Health, Maryland

Joe Kiani, Gründer, Patient Safety Movement Foundation und Gründer, Chairman und CEO, Masimo, Kalifornien

Organisation:

Dr. Saravana Kumar (Indien) und die International Federation of Emergency Medicine and Quality/Patient Safety Special Interest Group

Team:

Dr. David Nash und Charles Wohlforth, Pennsylvania

Freiwillige:

Anna Palmisano, M.D., Maryland

Dr. Wears stand einer Reihe von Anbietern im Gesundheitswesen, die Karrieren in der Sicherheitswissenschaft verfolgen, mit Mentoring- und Beratungsdiensten zur Seite. Während seiner langen Karriere war er in der Redaktionsleitung von 10 großen medizinischen Fachzeitschriften für Patientensicherheit und als Gutachter für ein weiteres Dutzend tätig. Die nach ihm benannte Auszeichnung wurde 2018 ins Leben gerufen, um Fachkräfte im Gesundheitswesen herauszustellen, die durch kritische Analyse, Forschung, Bildung und Wissensverbreitung das Gebiet der Patientensicherheit wesentlich beeinflussen.

