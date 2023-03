Was kommt nach dem Smartphone? Diese Frage beschäftigt Hersteller immens. Nicht nur, weil der Markt gesättigt ist, sondern auch, weil sie die Ersten sein wollen, die das "nächste große Ding" liefern. Doch das ist nicht einfach. Tja, was kommt nach dem iPhone? Viele Hersteller wie Samsung, Xiaomi, Motorola versuchen sich in der Entwicklung von Foldables. Also im Grunde Abwandlungen der klassischen barrenförmigen Smartphones, die wir seit über zehn Jahren mit uns ...

Den vollständigen Artikel lesen ...