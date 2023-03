Anleger, die auf der Suche nach Renditen in bargeldähnlichen Anlagen sind, haben diese Woche weitere 66 Milliarden Dollar in Geldmarktfonds investiert. Damit stieg das Gesamtvermögen nach Angaben des Investment Company Institute auf einen Rekordwert von 5,2 Billionen Dollar.Von Joy WiltermuthMarketWatchÜbersetzung: Laura MarkusDer Großteil der wöchentlichen Zuflüsse in Höhe von 71 Milliarden Dollar floss laut ICI-Daten bis zum 29. März in Staatsfonds, die in Cash, US-Staatsanleihen und staatliche ...

