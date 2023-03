NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nordex nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,70 Euro belassen. Der Ausblick des Windanlagenbauers für 2023 sei schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die wichtigsten Kennziffern für 2022 entsprächen dagegen den bereits bekannten Eckdaten./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2023 / 07:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000A0D6554