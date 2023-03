DJ Bundesrat stimmt 49-Euro-Ticket zu

BERLIN (Dow Jones)--Der Weg für die Einführung des sogenannten Deutschlandtickets ist frei. Der Bundesrat stimmte einem entsprechenden Beschluss des Bundestags zur Finanzierung des Tickets bei seiner Plenartagung in Berlin zu. Es soll bundesweit ab 1. Mai im Nahverkehr gelten und zum Einführungspreis von 49 Euro im monatlichen kündbaren digitalen Abonnement angeboten werden. Ziel sei es, die Attraktivität des Regionalverkehrs zu steigern, einen Anreiz zum Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr zu schaffen, Energie zu sparen - und Bürgerinnen und Bürger finanziell zu entlasten.

Der Bundestag hatte das Gesetz am 16. März beschlossen und den Bundesrat gebeten, in verkürzter Frist darüber abzustimmen, wozu sich die Länder bereiterklärt hatten. Im aktuellen Jahr trägt der Bund laut Länderkammer die Hälfte der Mehrkosten, die den Ländern durch das neue Ticket entstehen. Bis 2025 beteiligt sich der Bund mit 1,5 Milliarden Euro jährlich an dem Vorhaben. Um die Finanzierung des 49-Euro-Tickets über 2025 hinaus dauerhaft zu sichern, sei für 2025 ein neues Gesetzgebungsverfahren geplant - dann auf Grundlage einer Auswertung der verkehrlichen und finanziellen Auswirkungen.

Der Bundesrat wies in einer begleitenden Entschließung aber auf die Notwendigkeit hin, die Finanzierung dauerhaft zu sichern. Der Bund müsse auch in den Jahren 2024 und 2025 einen mindestens hälftigen Nachschuss leisten, sofern die tatsächlichen Kosten des Deutschlandtickets höher ausfielen als vom Bund angenommen. "Natüürlich erwarten wir, wenn das ein gemeinsames Projekt nach dem Prinzip halbe-halbe ist, dass das auch für die Zukunft gilt", sagte der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) im Bundesrat. Die Länderkammer betonte, angesichts der Klimaschutzziele im Bereich Verkehr sei der Ausbau des Angebots zwingend - auch hieran müsse sich der Bund durch Aufstockung der Regionalisierungsmittel beteiligen.

Der Sozialverband Deutschland hatte das Ticket allerdings kurz vor der Bundesratsabstimmung als zu teuer kritisiert. "Bund und Länder haben sich aus unserer Sicht auf einen zu hohen Preis geeinigt", sagte die Vorsitzende Michaela Engelmeier der Funke-Mediengruppe. "Für viele Menschen sind 49 Euro pro Monat einfach zu viel." Der Verband habe deshalb immer ein 29-Euro-Ticket als Anschlussregelung gefordert. Dazu drohe nun auch noch ein föderaler Flickenteppich.

