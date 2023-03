DAX wartet auf neue Impulse. Sartorius bricht nach Milliardendeal ein.

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Bei rund 15.500 Punkten wird die Luft für den DAX® dünn. Den Bullen fehlen die Impulse für weitere Engagements und den Bären die Kraft für eine Korrektur. Die Wirtschaftsdaten fielen bisher auch gemischt aus. Die Einzelhandelsumsätze in Deutschland gaben im Februar überraschend nach. Der chinesische Einkaufsmanagerindex legte hingegen zu und die veröffentlichten Inflationsraten für Frankreich, Italien und die gesamte Eurozone gaben deutlich nach. Mit dem heutigen Tag endet für viele Unternehmen das erste Geschäftsquartal. Bis zum Start der Berichtssaison sind es jedoch noch rund zwei Wochen. Es wäre allerdings keine Überraschung, wenn das ein oder andere Unternehmen nicht schon vorab Eckdaten verraten würde.

Adidas hat gestern ein neues Märzhoch markiert und peilt nun das Jahreshoch an. Jungheinrich erwartet für 2023 einen leichten Umsatzanstieg. Allerdings warnte das Management, dass hohe Energiekosten die Gewinnmarge belasten könnten. Der Windanlagenbauer Nordex rechnet allenfalls mit einem leichten Umsatzplus in diesem Jahr. Der Fokus richtet sich 2023 auf die Rückkehr in die schwarzen Zahlen. SAP denkt über einen Einstieg beim deutschen KI-Start-up Aleph Alpa nach. Das selbst entwickelte Programm "Luminous" könne nach eigenen Angaben mit ChatGPT des Marktführers Open AI mithalten. Sartorius plant die Übernahme der französischen Polyplus. Dies kam bei den Investoren zunächst nicht gut an. Siemens Energy stieß gestern an die Oberkante des seit Jahresbeginn gebildeten Seitwärtstrends. Für weitere Inspirationen könnte sich der Blick ins neue kostenlose onemarkets Magazin lohnen. Dort finden Sie unter anderem Markteinschätzungen, Interviews und Beiträge zu Anlagechancen im US-Tech-Sektor und zu dividendenstarken Titeln.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.680/16.390 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.980/15.000/15.080/15.190/15.300/15.480 Punkte

Der DAX® startete heute wenig verändert in die Sitzung und bestätigte damit zunächst den gestrigen Ausbruch über die Widerstandsmarke von 15.500 Punkte. Gestern zeigte sich jedoch bereits, dass die Aufwärtsdynamik deutlich nachgelassen hat und Investoren dringend neue Impulse benötigen. Auf der Oberseite findet der Index bei 15.680 Punkten die nächste Widerstandsmarke. Solange dieses Level nicht überwunden ist, muss mit Korrekturen bis 15.080/15.300 Punkte gerechnet werden.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 15.12.2022 - 31.03.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2016 - 31.03.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB53RV 175,13 10.250 18.000 15.09.2023 DAX® HC2ADX 269,06 11.500 29.500 15.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 31.03.2023; 10:25 Uhr

Faktor-Optionsscheine Long auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB9WK8 12,81 15 14.489,832714 15.007,119742 Open End DAX® HC4L2X 4,23 25 14.903,791483 15.213,790346 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 31.03.2023; 10:25 Uhr

Faktor-Optionsscheine Short auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC3612 2,91 -15 16.557,07493 16.038,838485 Open End DAX® HC4J4X 2,39 -25 16.143,116161 15.833,168331 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 31.03.2023; 10:25 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag DAX wartet auf neue Impulse. Sartorius bricht nach Milliardendeal ein. erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).