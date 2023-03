Die Progera Mine in Papua-Neuguinea steht seit 2020 still. Grund dafür ist, dass die Regierung die Bergbaurechte infolge der Corona-Pandemie nicht verlängert hatte. Nun soll das Projekt, das bis zur Stilllegung über zehn Prozent der Goldproduktion des Landes ausmachte, wieder in Betrieb genommen werden.Am Donnerstag einigten sich die Regierung von Papua-Neuguinea und Barrick Gold, den Betrieb der Progera-Mine wieder aufzunehmen. Sie war bis zur Stilllegung eine der zehn größten Goldminen der Welt.Man ...

Den vollständigen Artikel lesen ...