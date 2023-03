Pressemitteilung der Energiekontor AG:

Energiekontor überzeugt mit kräftiger Ergebnissteigerung im Geschäftsjahr 2022 - Rekordergebnis des Vorjahres übertroffen

- Kräftige Ergebnissteigerung beim Konzern-EBT €62,9 Mio. (2021: €44,9 Mio.) und beim Konzern-Ergebnis €44,5 Mio. (2021: €36,2 Mio.)- Projektpipeline auf über 10 GW ausgebaut (+1.7 GW ggü. 31. Dez. 2021)- Dividendenvorschlag von €1,00 (2021: €0,90)- Wachstumsstrategie "2023-2028": Verdoppelung Konzern-EBT bis Ende 2028

Die im SDAX gelistete Energiekontor AG (ISIN DE0005313506), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks,hat das Geschäftsjahr 2022 trotz eines herausfordernden Marktumfeldsäußerst erfolgreich abgeschlossen. Der heute von Energiekontor veröffentlichte Geschäftsbericht 2022 weist als Ergebnis der erfolgreichen operativen Geschäftsentwicklung Umsatzerlöse in Höhe von rund €187,6 Mio. (2021: €156,5 Mio.) und eine Gesamtleistung von rund €255,7 Mio. (2021: €266,3 Mio.) aus. Das EBIT erreichte €80 Mio. (2021: €61,7 Mio.). Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) stieg im Vorjahresvergleich deutlich auf €62,9 Mio. (2021: €44,9 Mio.). Das Konzernergebnis erreichte €44,5 Mio. (2021: €36,2 Mio.) und lag damit um nahezu 23 Prozent über dem Ergebnis des Vorjahres. Damit hat Energiekontor das Rekordergebnis des Jahres 2021 noch einmal übertroffen. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie erhöhte sich in der Folge auf €3,18 (2021: €2,54). Der Hauptversammlung am 17. Mai 2023 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...