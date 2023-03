Eine der besten Anlagestrategien in diesem Jahr war es, auf fallende Kurse zu setzen. In dieser Woche stieg ein Maß für die Anlegerstimmung - der VIX-Index - kurzzeitig über 26, bevor er in den Bereich von 18 bis 20 zurückkehrte - was auf eine optimistische Markteinschätzung der Anleger hinweist. Der aktuelle Marktkommentar von Geir Lode, Leiter des Bereichs Global Equities bei Federated Hermes Limited: ...

