Kaum hat das neue Jahr begonnen, ist auch schon das erste Quartal vorüber - und was für ein Quartal das war! Die Märkte haben in den vergangenen Monaten eine Achterbahnfahrt hingelegt, die es in sich hatte: Renditeanstieg bei Staatsanleihen Zinssenkung und Erdgas-Kontrakten Steigende Rohstoffpreise Aufwärtstrend bei Währungs- und Aktienmärkten Der Januar startete völlig anders als der darauf folgende Februar, der geradezu das diametrale Gegenteil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...