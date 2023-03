Bonn (ots) -Das Materiallager Huchenfeld in Baden-Württemberg nimmt am 1. April 2023 seinen Versorgungsbetrieb wieder auf. Zeitgleich wird auch das Materiallager Ladelund in Schleswig-Holstein in einem ersten Teilschritt den Versorgungsbetrieb für die Bundeswehr wiederaufnehmen. Dessen vollständige Befähigung soll nach derzeitigem Planungsstand im Jahr 2029 erreicht werden. Beide werden Teil der ortsfesten logistischen Einrichtungen der Streitkräftebasis.Die sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen für Deutschland haben sich seit 2014 grundlegend geändert. Die Bundeswehr hat darauf mit verschiedenen Maßnahmen reagiert. Bereits im Januar 2019 wurde entschieden, die Kapazitäten zur raschen Verfügbarkeit von Material und Munition der Bundeswehr zu erhöhen. Auch die Wiederinbetriebnahme der Materiallager Ladelund und Huchenfeld wurde in diesem Zusammenhang entschieden.Die Fokussierung auf Landes- und Bündnisverteidigung erhöht den Bedarf an zusätzlicher Infrastruktur für die Streitkräfte, auch für die Logistik der Streitkräftebasis. 2021 und 2022 wurden bereits zwei Materiallager und zwei Munitionslager reaktiviert. Insgesamt werden in Deutschland bis 2029 acht ortsfeste logistische Lagereinrichtungen wieder in Betrieb genommen. Dazu gehören fünf Materiallager und drei Munitionslager.Die Reaktivierung eines Depots nach mehrjährigem Leerstand bedingt unter anderem die Instandhaltung und Sanierung der bestehenden Hallen und Gebäude, insbesondere um den aktuellen Stand der Technik zu erreichen.Die notwendigen baulichen Maßnahmen im Materiallager Huchenfeld, wie z.B. die Ertüchtigung der Regallager oder die Einhaltung aktueller energetischer Vorgaben, aber auch wiederkehrende bauliche Maßnahmen im Rahmen der Bauunterhaltung, wurden durch die Infrastrukturorganisation eingeleitet und teilweise bereits durchgeführt. Das Materiallager in Huchenfeld wird voraussichtlich insgesamt 71 Dienstposten umfassen.Die Wiederinbetriebnahme des Materiallagers Ladelund erfolgt in Teilen zum 1. April 2023 mit einer beabsichtigte Vollinbetriebnahme zum 1. April 2029. Umfangreiche Investitionsmaßnahmen sollen die Infrastruktur bis dahin auf den aktuellen Stand der Technik bringen. Im Zuge der Teilinbetriebnahme zum 1. April 2023 wurden insgesamt zunächst 13 zivile Dienstposten geschaffen, zur Vollinbetriebnahme wird das Materiallager Stand heute mit 69 Dienstposten ausgestattet sein.Hintergrund:Die Streitkräftebasis ist mit dem Logistikkommando der Bundeswehr zuständig für die Versorgung der Streitkräfte und unterhält zu diesem Zweck die ortsfesten logistischen Einrichtungen, zu denen unter anderem alle Bundeswehr-Depots und alle Material- bzw. Munitions-Lager sowie die Instandhaltungseinrichtungen zählen. Hier erfolgen nicht nur die Lagerung und Instandhaltung des Materials und der Munition für den täglichen Dienst sowie die Ausbildung, sondern auch die Unterstützung der Kräfte in NATO-Verpflichtungen und in Auslandseinsätzen. Waren aller Art werden für den täglichen, militärischen Gebrauch aller Kräfte der Bundeswehr bevorratet und instandgesetzt, für die jeweiligen Erfordernisse der Einsätze vorbereitet, gewartet und - ganz wichtig - in Teilen auch auf Funktionsfähigkeit geprüft. Die ortsfesten logistischen Einrichtungen in der Streitkräftebasis sorgen damit auch für die Einsatzbereitschaft und Betriebssicherheit von Gerät, Werkzeugen und Fahrzeugen in der Bundeswehr.weitere Informationen finden Sie hier (https://www.bundeswehr.de/de/organisation/streitkraeftebasis/auftrag/logistik/bundeswehr-depot)Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum der StreitkräftebasisTelefon: +49 (0)228 / 5504 - 1112KdoSKBPIZSKB@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum der Streitkräftebasis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114358/5476967