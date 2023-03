© Foto: Christophe Gateau - dpa



Tesla braucht mehr Batterien! Jetzt plant Elon Musk offenbar einen bisher geheimen Deal mit den Chinesen. Was geht da vor? Die Hintergründe!

Tesla plant offenbar gemeinsam mit dem chinesischen Batteriehersteller Contemporary Amperex Technology (CATL) den Bau einer Batteriefabrik in den USA. Das berichtet der US-Nachrichtensender Bloomberg unter Berufung auf Insider.

Demnach hätten Tesla-Mitarbeiter kürzlich mit Vertretern des Weißen Hauses über den geplanten Bau einer Batteriefabrik in den USA gesprochen. Texas wird als Standort für das Werk in Betracht gezogen, aber der endgültige Standort ist noch nicht festgelegt.

Die Tesla-Vertreter baten auch um Klärung der Bestimmungen des Inflation Reduction Act, den die Biden-Administration diese Woche verabschieden will. Das Gesetz soll die hohe Inflation bekämpfen und den Klimaschutz in den USA vorantreiben. Dazu sind auch staatliche Subventionen und Investitionen in erneuerbare Energien vorgesehen.

Tesla strebe einen ähnlichen Deal wie Ford an, sagte der Insider. Ford hatte im vergangenen Monat den Bau einer Batteriefabrik in Michigan mit dem chinesischen Batteriehersteller CATL angekündigt. Die Batteriefabrik ist vollständig im Besitz von Ford und wird von CATL lizenziert.

Am Freitag stiegen CATL-Aktien im frühen Handel in Shenzhen um bis zu 2,3 Prozent.

