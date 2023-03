Horizon Quantum Computing, ein in Singapur ansässiges Unternehmen, das Software-Entwicklungstools zur Erschließung des Potenzials von Quantencomputer-Hardware anbietet, gab heute bekannt, dass es eine Series-A-Finanzierung in Höhe von 18,1 Millionen US-Dollar von Sequoia Capital India, Tencent, SGInnovate, Pappas Capital und Expeditions Fund aufgenommen hat.

Durch die Investitionsrunde wird das Wachstum des Unternehmens angekurbelt, so dass es seine wissenschaftlichen und technischen Teams ausbauen kann, um die Produktentwicklung zu beschleunigen, sein neues Technikzentrum in Europa einzurichten und die einzigartige Technologie von Horizon auf den Markt zu bringen. Die Gesamtfinanzierung von Horizon Quantum Computing beläuft sich nun auf rund 21,3 Millionen US-Dollar.

"Quanteninformatik besitzt das Potenzial, die Art und Weise, wie wir über das Rechnen denken, völlig zu verändern", so Dr. Joe Fitzsimons, CEO von Horizon." Der Weg zur Quanteninformatik im großen Maßstab ist zwar eine gewaltige Herausforderung, aber es ist unbestreitbar, dass Fortschritte auf dem Weg zu diesem Ziel zu verzeichnen sind. Bei Horizon konzentrieren wir uns darauf, die Leistungsfähigkeit künftiger Quantencomputer zu erschließen, und sind unserem Ziel, konventionelle Softwareentwickler durch Abstraktion und automatische Algorithmussynthese in die Lage zu versetzen, die Vorteile dieser Technologie zu nutzen, ein gutes Stück näher gekommen. Die neue Finanzierung wird unsere Bemühungen zur Überwindung der Barrieren für nutzbringendes Quantencomputing unterstützen

Sequoia Capital India und SGInnovate, die die Seed+-Runden bzw. Seed-Runden von Horizon geleitet haben, bekräftigten beide ihre Unterstützung des Unternehmens in seinem Bestreben, Tools zur Verfügung zu stellen, die die Programmierung von Quantencomputern so zugänglich und effizient machen, wie es heute bei herkömmlichen Computern der Fall ist.

"Wir sind seit langem von den Thesen der Entwicklerbranche überzeugt", erklärt Pieter Kemps, Partner, Surge bei Sequoia Capital India and Southeast Asia. "Gleichzeitig sind wir der Auffassung, dass die Fortschritte bei der Quantenhardware eine tektonische Verschiebung hervorrufen werden. Aber die Erschließung des Quantencomputers für Millionen von Entwicklern ist keine Kleinigkeit. Wäre es nicht erstaunlich, wenn jeder Entwickler mit wenig bis gar keiner Quantenerfahrung Quantenalgorithmen entwickeln könnte? Das ist die Zukunft, die Horizon ermöglichen will. Wir sind überzeugt von Joe Fitzsimons Produktvision, die darauf abzielt, die zugrundeliegende Quantenphysik zu abstrahieren, um Entwicklern die einfache Erstellung von Quantensoftware zu ermöglichen. Wir sind zudem sehr beeindruckt von den technologischen Durchbrüchen, die das Team in kurzer Zeit erzielt hat."

Die Quanteninformatik steht vor zwei großen Herausforderungen auf dem Weg zu einer breiten Akzeptanz: die Entwicklung von Hardware, die Quanteninformatik in großem Maßstab unterstützt, und die Entwicklung von Softwaretools, die es Programmierern ermöglichen, diese Hardware für die Lösung realer Probleme zu nutzen. Horizon Quantum Computing konzentriert sich auf die zweite Herausforderung, nämlich Fachleute in die Lage zu versetzen, die Quanteninformatik für ihre anspruchsvollsten Berechnungen zu nutzen. Horizon baut ein System für die Entwicklung von Quantensoftware auf, das es Entwicklern ermöglicht, die Lücke zwischen klassischem Code und quantenbeschleunigten Anwendungen zu schließen.

Horizon hat bereits wichtige Meilensteine in seiner Technologieentwicklung erreicht und fortschrittliche Kompilierungsverfahren, Algorithmensynthese und schnelle Gerätecharakterisierung demonstriert. Auf der Q2B-Konferenz im Silicon Valley im Dezember 2022 stellte Horizon seine integrierte Entwicklungsumgebung vor und kündigte an, noch in diesem Jahr ein Early-Access-Programm zu starten.

Im vergangenen Jahr trat Horizon auch dem Nationalen Quantensicherheitsnetz von Singapur bei und hat kürzlich die erste Datenübertragung von seinem Knotenpunkt aus erlebt. Die Teilnahme von Horizon an diesem Netzwerk ist ein Schritt zur Verwirklichung des Ziels des Unternehmens, einen sicheren und die Privatsphäre wahrenden Zugang zu Cloud-basierten Quantencomputern zu ermöglichen.

Darüber hinaus hat Horizon Quantum Computing vor kurzem die Eröffnung seiner ersten europäischen Niederlassung in Irland bekannt gegeben, wo das Unternehmen sein neues Technikzentrum errichtet. Das Unternehmen rekrutiert derzeit ein Software-Engineering-Team in Dublin, um die weltweiten Aktivitäten zu verstärken.

Über Horizon Quantum Computing

Horizon Quantum Computing entwickelt eine neue Generation von Programmiertools, die den Prozess der Softwareentwicklung für Quantencomputer vereinfachen und beschleunigen sollen. Da für die Entwicklung von Anwendungen für Quanten-Hardware keine Vorkenntnisse im Quantencomputing erforderlich sind, eröffnen die Tools von Horizon jedem Softwareentwickler die Chance, von der Leistungsfähigkeit des Quantencomputers zu profitieren.

Das Unternehmen wurde 2018 von Dr. Joe Fitzsimons gegründet, einem Experten auf dem Gebiet der Anwendungen für das Quantencomputing. Dr. Fitzsimons verfügt über mehr als 18 Jahre Erfahrung im Bereich der Quanteninformatik sowie der Komplexitätstheorie und promovierte an der Universität Oxford zum Thema Architekturen der Quanteninformatik. Zum Führungsteam gehört auch Dr. Si-Hui Tan, Chief Science Officer, der am MIT in Physik promovierte und seit 18 Jahren aktiv in der Quantenforschung tätig ist.

