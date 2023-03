DJ Regierung: Noch keine Entscheidung über Vorstellung von Budget-Eckwerten

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Hebestreit ist noch nicht darüber entschieden, ob Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) vor dem im Juni geplanten Kabinettsbeschluss zum Budgetentwurf 2024 noch Eckwerte dazu vorstellen wird. "Die Bundesregierung wird einen Haushalt vorlegen", betonte Hebestreit bei einer Pressekonferenz. "Ob es in einem vorigen Schritt die Eckwerte geben wird oder nicht, das ist im Augenblick nicht entschieden." Die beteiligten Ministerinnen und Minister würden nach seiner Einschätzung mit Lindner in Gespräche einsteigen.

"Man weiß in etwa um die Aufgabe, die es zu bewältigen gilt, das ist auch nicht ganz einfach", hob er hervor. Hebestreit bekräftigte, für den Haushalt 2024 werde die Schuldenregel wieder gelten, und das heiße auch, dass die Haushaltsaufstellung "etwas komplizierter" werde. "Deshalb muss man sich die Zeit nehmen." Der Regierungssprecher betonte, "dass die Ausgabenwünsche und die Einnahmeseite noch nicht völlig übereinzubringen sind".

Der Spiegel hatte zuvor berichtet, Lindner erwäge, auf die Vorstellung der Eckwerte für den Bundeshaushalt 2024 gänzlich zu verzichten. Eine Sprecherin des Finanzministeriums sagte zu Dow Jones Newswires aber, sie könne den Bericht "nicht bestätigen". Dem Magazin zufolge hatte Lindner seine Hausjuristen prüfen lassen, ob eine endgültige Absage der Eckwerte-Vorstellung zulässig wäre. Sie seien zu dem Ergebnis gekommen, dass dem nichts entgegenstünde. Zwar handle es sich um eine langjährige Gepflogenheit und Praxis, dass der Finanzminister im März erste Kennziffern für den Bundeshaushalt des Folgejahrs vorlege, eine Verpflichtung dazu bestehe aber nicht.

Die Absage wäre nach der Analyse des Magazins ein Präzedenzfall, der unterstreichen würde, wie zerstritten das Bundeskabinett sei. Die Maßnahme wäre zwar kein Scheitern der Etat-Aufstellung, Lindner würde sich aber rund zwei Monate zusätzlich Zeit dafür verschaffen. Den endgültigen Kabinettsbeschluss für den Haushaltsentwurf 2024 hat das Finanzministerium in seinem Monatsbericht bereits für den 21. Juni angekündigt.

Lindner habe intern bereits zu verstehen gegeben, dass er mit seinen Kabinettskollegen am liebsten in Klausur gehen würde, um ihnen nahezubringen, wie ernst die Situation des Bundeshaushalts tatsächlich sei. Von ihren Mehrforderungen über insgesamt rund 70 Milliarden Euro seien viele Minister auch in den sogenannten Chefgesprächen mit Lindner Anfang März nicht abgerückt. Wolle der Finanzminister, wie angekündigt, auch im nächsten Jahr wieder die Schuldenbremse einhalten, verfüge er lediglich über einen Spielraum von maximal rund 15 Milliarden Euro für frische Kredite.

