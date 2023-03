Bern (ots) -Roger Seifritz hat sich entschieden, per Ende Dezember 2023 die Funktion als Direktor der Schweizer Reisekasse Reka abzugeben. Nach intensiven und erfolgreichen zwölf Jahren will er die operative Verantwortung von Reka in neue Hände übergeben, um sich inskünftig auf VR- und Beratungsmandate zu konzentrieren."Roger Seifritz hat sehr viel erreicht und bewegt - zahlreiche Ferienanlagen wurden erneuert, wichtige Digitalisierungsprojekte umgesetzt und eine für die Branche beispielhafte Nachhaltigkeitsoffensive realisiert. Gleichzeitig steht das Unternehmen auf finanziell gesunden Beinen und hat das Potenzial, weiter zu wachsen. Wir bedauern den Weggang von Roger Seifritz sehr, verstehen jedoch seinen Wunsch nach neuen Projekten und mehr freier Zeit. Wir danken ihm schon jetzt für sein grosses und erfolgreiches Engagement bei Reka und wünschen ihm für den neuen Lebensabschnitt ab nächstem Jahr alles Gute.", so Dr. Marcel Dietrich, Präsident von Reka.Roger Seifritz steht der Reka-Gruppe auch ab Januar 2024 für das VR-Präsidium der Swiss Holiday Park AG, einer 100%igen Reka-Tochter, zur Verfügung. Wer seine Nachfolge als Direktor bzw. Direktorin antreten soll, wird in den kommenden Monaten geklärt.Reka bietet ihren Kunden eine einzigartige Kombination von vergünstigtem Freizeitgeld und Ferienangeboten, mit besonderem Fokus auf Familien. Die Non-Profit-Organisation geniesst aufgrund ihres am Gemeinwohl ausgerichteten Geschäftsmodells ein überdurchschnittliches Vertrauen in der Bevölkerung. Auf Gruppenebene beschäftigt Reka über 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei einem Jahresumsatz von knapp CHF 120 Millionen.Pressekontakt:Dr. Marcel Dietrich, Präsident, Tel. +41 31 329 67 01Download Medienmitteilung und Bildmaterial: reka.ch/medienOriginal-Content von: Schweizer Reisekasse (Reka) Genossenschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001101/100905257