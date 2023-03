Die Bank für Tirol und Vorarlberg AG (BTV) muss 45.000 Euro blechen. Als Grund lese ich in der FMA-Meldung den "Verstoß gegen Vorschriften in Zusammenhang mit Überwachungspflichten der Depotbank bei der Aufgabenübertragung an Dritte." Eine Sprecherin der Bank sagt mir, dass die BTV den größten Zentralverwahrer von Wertpapieren der Welt, "Euroclear" in Brüssel, nicht ausreichend eigenständig überprüft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...