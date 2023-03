In Koblenz verurteil ein Gericht betrügerische Cybertrader zu hohen Haftstrafen. Die Cyberkriminellen lockten ihre Opfer mit hohen Renditen und zogen ihre Masche professionell mit Callcenter-Unterstützung auf. Mit hohen Haftstrafen ist in Koblenz ein Prozess gegen sogenannte "Cybertrader" zu Ende gegangen. Die erste Strafkammer verurteilte in dieser Woche fünf Männer und zwei Frauen wegen Anlagebetrugs im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...