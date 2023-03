Das Währungspaar EUR/USD konnte am heutigen Freitag weiter zulegen und im Tageshoch 1,092 USD erreichen. Damit wurde das Verlaufshoch vom 23. März bei 1,092 USD erreicht, aber bisher noch nicht nachhaltig überschritten. Aktuell zeigt sich EUR/USD zudem mit einer bärischen Tageskerze und könnte zunächst vor einem Rücklauf stehen. Die Long-Position hat das Kursziel um 1,090 USD am heutigen Donnerstag erreicht. Bereits am Vortag wurde der Stopp deutlich ...

