S&P 500 - Tech-Werte stützen.

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Er zählt zu den weltweit meistbeobachteten Aktienindizes - der S&P 500®. Standard & Poors begründeten den amerikanischen Aktienindex ersmals im März 1957 und rechneten das Aktienbarometer zurück bis ins Jahr 1918. Die 500 im Index enthaltenen Titel spiegeln etwa 75 Prozent der amerikanischen Marktkapitalisierung wider. Zu den Indexschwergewichten zählen derzeit Alphabet, Amazon, Apple und Microsoft mit insgesamt etwa 16 Prozent. Die Erholung dieser und anderer Technologiewerte begünstigte in diesem Jahr die relativ gute Kursentwicklung des S&P-500®-Index. Allerdings notiert der Aktienindex noch weit unter dem Allzeithoch.

Mittelfristig ist ein großer Teil der Experten zuversichtlich für die Aktienmärkte gestimmt. Zahlreiche Frühindikatoren deuten darauf hin, dass eine mögliche Rezession im Jahresverlauf überwunden sein dürfte. Einen Anstieg in den Bereich von 4.800 Punkte erwarten für dieses Jahr jedoch nur wenige Experten. Zu groß sind derzeit die Unsicherheiten. Die Zinserhöhungen seitens der Fed zeigen zwar Wirkung. Von der Zielrate ist die Inflation dennoch weit entfernt. Dies sorgt entsprechend für Spekulationen über weitere Zinsschritte, aber auch über eine mögliche Rezession. Die Ergebnisse - insbesondere der US-Technologieunternehmen - fielen für 2022 teilweise durchwachsen aus. Das erste Quartal 2023 ist (fast) abgeschlossen. In rund zwei Wochen wird die Berichtssaison starten und Investoren werden sich ein Bild machen können, wie Apple & Co in das Jahr 2023 gestartet sind. Positive als auch negative Überraschungen dürften dabei auf die Investoren warten und könnten in den kommenden Monaten weiterhin für entsprechende Schwankungen der Aktien- und Indexkurse sorgen.

Aktuell notiert der S&P 500® bei rund 4.057 Punkten. Eine interessante Alternative zum Direkteinstieg könnte eine USD Express Indexanleihe Protect auf den S&P 500® Index sein. Notiert der Index an einem der beiden Beobachtungstage im Jahr 2024 beziehungsweise 2025 auf Höhe des Referenzpreises, erhalten Investoren neben der fixierten Zinszahlung den Nennwert von 1.000 US-Dollar ausbezahlt. Andernfalls greift im dritten Jahr die Barriere, die bei 60 Prozent des Referenzwertes festgelegt wird. Der Referenzwert wird am Anfang der Laufzeit fixiert. Würde der Referenzwert im Bereich des aktuellen Kurses von 4.057 Punkten liegen, würde die Barriere somit bei 2.434,20 Punkten fixiert. Diese Marke wurde zuletztzu Beginn der Coronapandemie im Frühjahr 2020 festgestellt. Notiert der Index am finalen Beobachtungstag auf Höhe der Barriere oder darüber, bekommen Inhaber des Papiers neben dem vereinbarten Zinssatz den Nennbetrag ausbezahlt. Andernfalls drohen Verluste.

USD Express Indexanleihe Protect auf den S&P 500® Index für Spekulationen, dass sich der Index seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Vekaufspreis in EUR Finaler Bewertungstag Bemerkung S&P 500® HVB7LU * 101,25%** 13.04.2026 Zinssatz: 6,0% p.a.; Barriere: 60%***

*Zeichnungsfrist bis 13.04.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennwerts von 1.000 USD; *** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 31.02.2022; 11:30 Uhr

Weitere Produkte auf den S&P 500® Index finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei Guidants können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag S&P 500 - Tech-Werte stützen. erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).