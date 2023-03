Auch im Februar liegt der PV-Zubau in Deutschland über dem Vorjahreswert. Ein Durchstarten ist das aber noch nicht. Mit 746 MW beziffert die Bundesnetzagentur den Photovoltaik-Ausbau im Februar 2023 in Deutschland. Das ist knapp die Hälfte dessen, was im Schnitt monatlich nötig ist, um im Jahr 2030 das Ziel von 215 GW zu erreichen. Im Vergleich zum starken Jahresstart im Januar gab es im Februar einen leichten Rückgang.Bemerkenswert ist zudem, dass die Installationszahlen für den Januar nachträglich ...

