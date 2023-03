Der deutsche Leitindex hat in dieser Handelswoche kräftig zugelegt. Nachdem der DAX sich letzten Freitag mit 14.957 Punkten ins Wochenende verabschiedete, notiert er heute über 600 Punkte stärker. Bekräftigt wurde der deutsche Aktienmarkt von der starken Wall Street. Die Sorgen vor einer erneuten Bankenkrise scheinen in den letzten Tagen verblasst zu sein. Dafür kommt derzeit schlechte Stimmung im Immobiliensektor auf. Was die Anleger in dieser Handelswoche außerdem bewegt hat, erfahren Sie in "Die Woche". Was war Ihr Highlight in dieser Börsenwoche? Teilen Sie es gerne mit uns in den Kommentaren ??