Schlüsselfertige digitale Zwillingsprojekte zur Erfüllung von Kundenanforderungen in den Bereichen Design, Fertigung und Lieferkettenprozesse

L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein weltweit führendes reines Ingenieurdienstleistungsunternehmen, und Ansys ein weltweit führender Anbieter und Pionier von Multiphysics-Simulationssoftware, haben eine Absichtserklärung zur Gründung des LTTS-Ansys Center of Excellence (CoE) for Digital Twin unterzeichnet. Das Zentrum wird LTTS bei der Demonstration von Anwendungsfällen in der Industrie unterstützen, zukunftsweisende Lösungen entwickeln und seine Kunden bei der Optimierung von Konstruktions-, Fertigungs- und Lieferkettenprozessen unterstützen. Die Twin Builder-Lösung von Ansys wird es LTTS ermöglichen, seinen Marktanteil in den Bereichen des digitalen Zwillings weiter auszubauen.

Der Markt für digitale Zwillinge wird auf 6,5 Milliarden Dollar geschätzt und soll bis 2030 125,7 Milliarden Dollar erreichen, mit einer CAGR von 39,48 %. Das CoE wird LTTS dabei helfen, seinen Kunden Proofs of Concept für den digitalen Zwilling zu präsentieren und deren Einführung zu beschleunigen. Die Zusammenarbeit wird LTTS in die Lage versetzen, die wachsende Nachfrage nach digitalen Zwillingslösungen zu befriedigen und Zugang zu aufstrebenden Talenten auf dem Technologiemarkt zu erhalten.

Die gemeinsamen Anstrengungen von Ansys und L&T Technology Services schaffen Möglichkeiten für Innovation und Wachstum in der Branche des digitalen Zwillings und bieten den Herstellern ein neues Maß an Einblick und Kontrolle. Da der Markt für digitale Zwillinge in den kommenden Jahren ein exponentielles Wachstum erfahren wird, positioniert diese Zusammenarbeit beide Unternehmen an der Spitze des Trends. Die Zusammenarbeit unterstreicht das Engagement beider Unternehmen bei der Bereitstellung der fortschrittlichsten und effektivsten digitalen Zwillingslösungen für Kunden in der Fertigung und im Industriesektor. Die Gründung des CoE ist der Auftakt zu einer langfristigen Partnerschaft, die darauf abzielt, die Zukunft der Digital-Twin-Branche zu gestalten.

LTTS hat vor kurzem seine IoT-basierte Entwicklungspraxis für digitale Zwillinge der nächsten Generation ins Leben gerufen und erwartet einen großen Nutzen aus dieser Zusammenarbeit, um die Vorteile digitaler Zwillinge für eine Reihe von Branchen zu nutzen, unter anderem für die Öl- und Gasindustrie, die Automobilindustrie, die Luft- und Raumfahrt und die Verteidigung. Digitale Zwillinge bieten das Potenzial, Fertigungsunternehmen zu verändern, indem sie eine vorausschauende Wartung ermöglichen, Garantie- und Versicherungskosten einsparen und den Produktbetrieb optimieren. Durch den Einsatz der Ansys-Simulationswerkzeuge wird das CoE dazu beitragen, den digitalen Wandel in Fertigungs- und Industrieunternehmen zu beschleunigen.

Bezüglich der Zusammenarbeit sagte Prith Banerjee, Chief Technology Officer, Ansys: "Wir freuen uns sehr, mit LTTS zusammenzuarbeiten, um die Herausforderungen und Bedürfnisse des Digital-Twin-Marktes anzugehen. LTTS verfügt über nachweisliches Know-how bei der Entwicklung von digitalen Zwillingen der nächsten Generation, und Ansys wird LTTS durch dieses CoE bei der Beschleunigung und Entwicklung fortschrittlicher Simulationsfähigkeiten für digitale Zwillinge unterstützen. Ich bin davon überzeugt, dass diese Zusammenarbeit es LTTS ermöglichen wird, die wachsende Nachfrage der Kunden nach neuartigen Fertigungsverfahren zu befriedigen und dem wachsenden Markt für Digital-Twin-Lösungen einen hohen Mehrwert zu bieten."

"Der digitale Zwilling eröffnet faszinierende neue Möglichkeiten im industriellen Internet der Dinge, die sich positiv auf das Produktdesign, die Entwicklung und die Fertigung auswirken. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Ansys, die unseren Kunden helfen wird, jeden Aspekt der Produktion zu visualisieren und umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen. Mit den Simulationswerkzeugen von Ansys werden wir in der Lage sein, den digitalen Wandel von Unternehmen in der Fertigung und insbesondere in der Industrie zu beschleunigen. Die Zusammenarbeit mit Ansys wird dazu beitragen, die Einführung von Digital-Twin-Technologien zu beschleunigen und komplexe Probleme für unsere weltweiten Kunden zu lösen ergänzte Abhishek Sinha, Chief Operating Officer and Vorstandsmitglied bei L&T Technology Services Limited

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro Limited, die sich auf Dienstleistungen im Bereich Engineering und F&E (ER&D) konzentriert. Wir bieten Beratungs-, Design-, Entwicklungs- und Testdienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus der Produkt- und Prozessentwicklung. Zu unserem Kundenstamm gehören 69 Fortune-500-Unternehmen und 57 der weltweit führenden ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, medizinische Geräte, Transportwesen, Telekommunikation und Hi-Tech sowie der Prozessindustrie. Mit Hauptsitz in Indien beschäftigen wir mehr als 21.600 Mitarbeiter in 22 globalen Entwicklungszentren, 28 globalen Vertriebsbüros und 91 Innovationslabors (Stand: 31. Dezember 2022). Weitere Informationen finden Sie unter www.LTTS.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

