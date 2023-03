DJ WOCHENVORSCHAU/10. bis 16. April (15. KW)

=== M O N T A G, 10. April 2023 *** - US/Frühjahrstagung Internationaler Währungsfonds (IWF) und Weltbank (bis 16.4), Washington - Märkte/Börsenfeiertag Deutschland (Eurex), Deutschland (Aktien), Österreich, Australien, Belgien, Schweiz, Hongkong, Dänemark, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Finnland D I E N S T A G, 11. April 2023 *** 03:30 CN/Verbraucherpreise März *** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 1Q 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland April 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Februar 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung Bundesobligation über 5 Mrd Euro mit Fälligkeit 13.04.2028 *** 15:00 US/IWF, Veröffentlichung Weltwirtschaftsausblick *** 16:30 US/IWF, Veröffentlichung Globaler Finanzstabilitätsbericht 19:30 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee (2023 stimmberechtigt im FOMC), Rede bei Economic Club of Chicago Forum Luncheon 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - US/Frühjahrstagung Internationaler Währungsfonds (IWF) und Weltbank (bis 16.4), Washington M I T T W O C H, 12. April 2023 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung Bundesanleihe über 1 Mrd Euro 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung Bundesanleihe über 1,5 Mrd Euro *** 14:00 US/IWF, Veröffentlichung Fiscal Monitor *** 14:30 US/Realeinkommen März *** 14:30 US/Verbraucherpreise März *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** - US/Frühjahrstagung Internationaler Währungsfonds (IWF) und Weltbank (bis 16.4), Washington - DE/5. Runde der Tarifverhandlungen für die 100.000 Beschäftigten in der Papier, Pappe und Kunststoffe verarbeitenden Industrie D O N N E R S T A G, 13. April 2023 07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 1Q *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) März *** 08:00 GB/Handelsbilanz Februar *** 08:00 GB/Industrieproduktion Februar 10:30 DE/Beiersdorf AG, HV 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Industrieproduktion Februar *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Erzeugerpreise März *** - CN/Handelsbilanz März *** - US/Frühjahrstagung Internationaler Währungsfonds (IWF) und Weltbank (bis 16.4), Washington - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt F R E I T A G, 14. April 2023 07:00 NL/TomTom NV, Ergebnis 1Q *** 08:00 FR/Hermes International SCA, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Großhandelspreise März 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt April 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 1Q *** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 1Q *** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 1Q *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz März *** 14:30 US/Import- und Exportpreise März *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung März *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) April *** 16:00 US/Lagerbestände Februar *** 16:30 US/IWF, PK Lenkungsausschus IMFC *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage April *** - US/Frühjahrstagung Internationaler Währungsfonds (IWF) und Weltbank (bis 16.4), Washington - EU/Ratingüberprüfung für Belarus (Fitch); Europäische Union (Moody's); Hessen (S&P); Kroatien (Fitch); Portugal (Fitch); Tschechien (S&P); S A M S T A G, 15. April 2023 *** - US/Frühjahrstagung Internationaler Währungsfonds (IWF) und Weltbank (bis 16.4), Washington - JP/Beginn des Treffens der G7-Minister für Klima, Energie und Umwelt (bis 16.4), Sapporo S O N N T A G, 16. April 2023 *** - US/Abschluss Frühjahrstagung Internationaler Währungsfonds (IWF) und Weltbank (bis 16.4), Washington - JP/Abschluss des Treffens der G7-Minister für Klima, Energie und Umwelt (seit 15.4), Sapporo - JP/Beginn des Treffens der G7-Außenminister (bis 18.4), Karuizawa ===

