Unternehmen: PSI Software AG

ISIN: DE000A0Z1JH9



Anlass der Studie: Geschäftszahlen 2022

Empfehlung: Kaufen

seit: 31.03.2023

Kursziel: 36,50 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 06.05.2022, vormals Halten

Analyst: Thorsten Renner



Sondereffekte belasten Ergebnis 2022



Das vergangene Geschäftsjahr 2022 stand bei der PSI Software AG vor allem im Zeichen der Probleme im Bereich der Elektrischen Netze und der Aufgabe des Geschäfts in Russland. Dies belastete das Ergebnis kräftig und hatte im Jahresverlauf zu einer Anpassung der Unternehmensprognose geführt. Die Stromnetzbetreiber legen derzeit eine merkliche Investitionszurückhaltung an den Tag.



Trotz dieser Probleme ging der Auftragseingang lediglich um knapp 5 Prozent zurück, da die Gesellschaft in anderen Bereichen viele attraktive Aufträge generierte und somit den Rückgang bei den Stadtwerken nahezu ausgleichen konnte. Vor allem das Industriegeschäft entwickelt sich hervorragend, so dass die PSI Software AG weiter über ein solides Auftragspolster verfügt. Bei Betrachtung des zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Auftragsbestands von 155 Mio. Euro ist zudem zu berücksichtigen, dass sich dieser zum Jahresbeginn 2023 um 97 Mio. Euro wiederkehrende Erlöse aus Upgrade- und Wartungsverträgen erhöhte.



Dabei werden die Probleme im Bereich Stadtwerke auch angepackt und die Gesellschaft hat das Entwicklungsbudget für eine stärkere Automatisierung kräftig aufgestockt. Immer mehr an Bedeutung gewinnt die PSI-Plattform, die anhaltend ausgebaut wird. Durch die Umstellung der Produktlinien auf die Plattform erwarten wir mittelfristig auch im Segment Energiemanagement deutlich steigende Margen. Immerhin erwirtschaftete PSI im Segment Produktionsmanagement im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 bereits eine Marge von 17,2 Prozent.



Im vergangenen Jahr lagen die Erlöse mit dem PSI App Store bei 7,5 Mio. Euro. Diese sollen 2023 auf mindestens 12 Mio. Euro gesteigert werden. Hierbei geht es nun auch darum, die Produkte für den Metall-Bereich in den Store zu bringen. Diese Sparte bietet in den kommenden Jahren noch enormes Potenzial.



Aufgrund der hervorragenden Positionierung und Produkten mit Alleinstellungsmerkmalen sind wir für die weitere Entwicklung der PSI Software AG unverändert positiv gestimmt. Die ungebrochen voranschreitende Digitalisierung sowie die bedeutsamen Themen Energie und Klimaschutz seien hierbei als weitere Wachstumsfelder genannt. Dabei werden einige Bereiche zudem noch durch staatliche Förderprogramme unterstützt.

Nach den verkrafteten Belastungen im letzten Geschäftsjahr sehen wir PSI nun wieder gut für Wachstum gerüstet. Dabei strebt die Gesellschaft operativ neue Höchstwerte an. Die erwarteten Steigerungen in den kommenden Jahren führen in Verbindung mit einem höheren Peer-Group-KGV dazu, dass wir trotz des weiteren Anstiegs der Umlaufrendite im Rahmen unseres DCF-Modells unser Kursziel leicht auf 36,50 Euro anheben. Auf dieser Basis empfehlen wir weiterhin, die Aktie der PSI Software AG zu "Kaufen".

