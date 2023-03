DJ PTA-News: 4basebio AG: 4basebio AG meldet Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2020

Heidelberg (pta008/12.11.2020/07:30) - - Starker Gewinn nach Abcam-Transaktion - Barguthaben und liquide Mittel in Höhe von 101 Millionen EUR - Fortlaufende Investition in eigene synthetische DNA-Herstellung - Ausgliederung des operativen DNA-Geschäfts auf dem Weg

Die 4basebio AG (Frankfurt: 4BSB; ISIN: DE000A2YN801; Prime Standard) gab heute die Ergebnisse für das dritte Quartal 2020 und die neun Monate bis zum 30. September des Jahres 2020 bekannt.

"Im Laufe des dritten Quartals investierte das Unternehmen weiter in seine DNA-Technologie, wobei der Schwerpunkt auf der laufenden Validierung und der zunehmenden Skalierung der DNA-Herstellung lag. Wir sind mit den erzielten Fortschritten sehr zufrieden und bleiben auf Kurs, um im Laufe des Jahres 2021, wie angekündigt, DNA in GMP-Qualität herzustellen", kommentierte Dr. Heikki Lanckriet, der Vorstandsvorsitzende. "Als Ergebnis der Abcam-Transaktion sind wir gut finanziert und freuen uns, für den Neunmonatszeitraum einen sehr starken Gewinn ausweisen zu können."

David Roth, der Finanzvorstand von 4basebio, fügte hinzu: "Im Laufe des 3. Quartals haben wir 10,3 Millionen Euro in Drägerwerk-Beteiligungsinstrumente investiert, die bis zur Fälligkeit im Januar 2022 eine jährliche Rendite von 3% erbringen sollen. Diese Entscheidung mildert den Einfluss der negativen Zinsen, welche auf die Einlagen unserer verbleibenden auf Euro lautenden Bargeldguthaben fällig werden, vollständig ab. Wir schlossen das dritte Quartal mit etwa 101 Millionen Euro an liquiden Mitteln ab, die sich aus Barguthaben in Höhe von 75,6 Millionen Euro, einem Abcam-Treuhandkonto in Höhe von 14,4 Millionen Euro, Beteiligungsinstrumenten in Höhe von 10,3 Millionen Euro und Bareinlagen zur Besicherung eines spanischen Softloans in Höhe von 0,7 Millionen Euro zusammensetzen. Wir befinden uns nach wie vor in einer sehr guten Position, um sich bietende Geschäftschancen zu nutzen".

Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2020: Der Umsatz für das dritte Quartal belief sich auf 289 Tausend EUR (Q3 2019: 305 Tausend EUR aus fortgeführten Geschäften); dieser beinhaltet den Verkauf einer großen Menge von Enzymen aus Spanien, der den Rückgang der Verkäufe aus den USA nach der Schließung dieses Standorts ausglich.

Die gesamten Nettobetriebsaufwendungen (einschließlich der Kosten der verkauften Produkte) belief sich 2020 auf 1,5 Millionen EUR (2019: 1,5 Millionen EUR aus fortgeführten Geschäften), wobei der Gesamtkostenrahmen weitgehend unverändert blieb. Im Ergebnis des Jahres 2020 waren jedoch Kosten in Zusammen mit der Schließung des US-Standorts in Höhe von 0,2 Millionen EUR enthalten.

Die Finanzierungskosten beliefen sich auf 98 Tausend EUR und beziehen sich hauptsächlich auf negative Zinsen auf Barguthaben. Die Besteuerung für den Zeitraum betrug Null EUR.

Der ausgewiesene Nettoverlust für das dritte Quartal 2020 betrug 1,3 Millionen EUR, verglichen mit einem Verlust von 1,3 Millionen EUR im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Finanzergebnisse der ersten neun Monate des Jahres 2020: Die Einnahmen beliefen sich auf 796 Tausend EUR (2019: 896 Tausend EUR aus fortgeführten Geschäftsbereichen). Der gesamte Nettobetriebsaufwand (einschließlich Kosten der verkauften Produkte) belief sich im Jahr 2020 auf 4,2 Millionen EUR (2019: 3,5 Millionen EUR aus fortgeführten Geschäftsbereichen). Diese Differenz bezieht sich hauptsächlich auf Kosten in Zusammen mit der Schließung des US-Standorts in Höhe von 0,4 Millionen EUR, die in 4basebio Inc. verbucht wurden, sowie auf die Abschreibung von US-Vorräten in Höhe von 0,3 Millionen EUR.

Im Periodenergebnis ist ein Gewinn von 66,9 Millionen EUR aus aufgegebenen Geschäftsbereichen enthalten (2019: 683 Tausend EUR). Das Ergebnis des laufenden Jahres stellt den Gewinn aus dem Verkauf der Geschäftsbereiche Proteomik und Immunologie an Abcam zum 1. Januar 2020 dar.

Wie bereits in den vorangegangenen Quartalen berichtet, sahen die Bedingungen der Transaktion Erlöse in Höhe von 120 Millionen EUR vor, bereinigt um Schulden und Barguthaben. Die folgende Tabelle enthält eine Analyse des Gewinns aus der Transaktion:

2020 Gewinn aus der Veräußerung [ in TEUR ] Erlöse aus dem Verkauf von Unternehmen 120.000 Eingegangene Barguthaben aus aufgegebenen Geschäftsbereichen 2.707 Schulden und Zinsen in aufgegebenen Geschäftsbereichen zurückgezahlt (6.044) Steuerverbindlichkeiten von aufgegebenen Geschäftsbereichen (230) Transaktionsbezogene Ausgaben 2020 (3.555) 112.878 Nettovermögen der aufgegebenen Geschäftsbereiche (46.015) Gewinn aus dem Verkauf von Unternehmen 66.863

Darüber hinaus wurden im Jahr 2019 Transaktionskosten in Höhe von 360 Tausend EUR verbucht.

Infolgedessen belief sich das Nettoergebnis für den Berichtszeitraum auf 62,6 Millionen EUR (2019: Verlust von 2,0 Millionen EUR).

Das Gesamtvermögen belief sich zum 30. September 2020 auf 105,0 Mio. EUR (31. Dezember 2019: 62,3 Mio. EUR), einschließlich Barguthaben in Höhe von 75,6 Mio. EUR (31. Dezember 2019: 990 Tausend EUR in fortgeführten Geschäftsbereichen und 2,7 Mio. EUR in aufgegebenen Geschäftsbereichen), 14,4 Mio. EUR auf einem Treuhandkonto (31. Dezember 2019: null), Drägerwerk-Beteiligungsinstrument in Höhe von 10,3 Mio. EUR (31. Dezember 2019: null) und als Sicherheit für spanische Softloans verpfändete Barmittel in Höhe von 0,7 Mio. EUR (31. Dezember 2019: 0,3 Mio. EUR).

Das langfristige Vermögen war mit 17,5 Mio. EUR deutlich höher (31. Dezember 2019: 3,6 Millionen EUR aus fortgeführten Geschäftsbereichen), was auf die Einstufung des Treuhandkontos als langfristig zurückzuführen ist (das Treuhandkonto wird am 2. Januar 2022 freigegeben).

Insgesamt belief sich der Mittelfluss für den Zeitraum auf positive 72,1 Millionen EUR (2019: Abfluss von 3,0 Millionen EUR). Darin enthalten ist der Netto-Cashflow aus der Abcam-Transaktion in Höhe von 116,1 Millionen EUR, der sich wie folgt darstellt:

2020 Cashflow [ in TEUR ] Erlöse aus dem Verkauf von Unternehmen - in Investitions-Cashflows 120.000 Transaktionsbezogene Ausgaben - in betrieblichen Cashflows (3.914) 116.086

Ohne Berücksichtigung der Auswirkungen der Transaktion belief sich der zugrunde liegende Mittelabfluss aus der betrieblichen Tätigkeit vor Zinsen und Steuern auf 2,6 Millionen EUR (2019: Zufluss von 704 Tausend EUR). Die Mittelabflüsse aus Zinsen und Steuern beziehen sich in erster Linie auf Verpflichtungen aus aufgegebenen Geschäftsbereichen.

Der Nettomittelzufluss aus Investitionstätigkeit belief sich auf 94,9 Millionen EUR, verglichen mit einem Mittelabfluss von 0,7 Millionen EUR im Vorjahr. Im Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit sind 7,0 Mio. EUR Schuldentilgungen im Wesentlichen aus nicht fortgeführte Geschäftsbereichen, die Abgeltung einer Option, 9,7 Mio. EUR im Zusammenhang mit dem im Februar 2020 erfolgten Aktienrückkauf und die Rückführung von Barmitteln als Sicherheit für Softloans enthalten. Im Vorjahr betrug der Mittelabfluss 2,2 Millionen EUR. Das Unternehmen schloss die Periode mit einem Barguthaben von 75,6 Millionen EUR ab.

Ausblick: Am 3. November 2020 genehmigte die außerordentliche Hauptversammlung des Unternehmens die Ausgliederung und separate Notierung des operativen DNA-Geschäfts auf dem britischen AIM-Markt. Infolgedessen wird erwartet, dass sich die Form des Unternehmens im Laufe des 4. Quartals 2020 entsprechend verändern wird.

4basebio AG, Heidelberg, Deutschland Zwischenergebnisse für die neun Monate bis zum 30. September 2020

Konsolidierte Gesamtergebnisrechnung

01.01 - 30.09 01.01 - 30.09 2020 2019 [ in TEUR ] Fortzuführende Geschäftsbereiche Umsatzerlöse 796 896 Umsatzkosten (474) (573) Bruttoergebnis vom Umsatz 322 323 Vertriebskosten (144) (101) Allgemeine Verwaltungskosten (2.705) (2.552) Forschungs- und nicht aktivierte Entwicklungskosten (368) (352) Sonstige betriebliche Aufwendungen (512) 0 Sonstige betriebliche Erträge 17 68 Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit (3.390) (2.614) Finanzerträge 0 0 Finanzaufwendungen (462) (80) Finanzergebnis (461) (80) Ergebnis vor Steuern aus fortzuführenden Geschäftsbereichen (3.851) (2.694)

