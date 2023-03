Die Analysten von Couloir Capital haben die Aktien der kanadischen Lithiumgesellschaft ION Energy (WKN A2QCU0 / TSXV ION) genauer unter die Lupe genommen. Sie betrachten zwar das Risiko als "sehr hoch", sehen in dem Papier des in der Mongolei tätigen Explorers auch einen Kauf. Couloir Capital setzt das Kursziel / den Fair Value für die ION Energy-Aktie von 1,12 auf 1,45 CAD herauf. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse bedeutete das ein Kurspotenzial ...

