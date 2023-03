FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 14. April:





MONTAG, DEN 3. APRILTERMINE UNTERNEHMEN13:00 SWE: Volvo Cars, Hauptversammlung19:00 USA: Walt Disney, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Kfz-Absatz 03/23



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Tankan Q1/23

02:30 JPN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/23 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/23

08:00 DEU: Kommunale Haushalte (Gemeindefinanzen) - vierteljährliche Kassenstatistik, Jahr 2022

08:30 CHE: Verbraucherpreise 03/23

08:00 TRK: Handelsbilanz 02/23

09:00 TRK: Verbraucherpreise 03/23

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/23

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/23

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/23

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/23 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/23 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/23 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 02/23

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 03/23



SONSTIGE TERMINE

13:00 EUR: Vor dem Nato-Außenministertreffen: Pk mit Generalsekretär Jens Stoltenberg

HINWEIS

CHN: Feiertag, Börse geschlossen



DIENSTAG, DEN 4. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Dekabank, Bilanz-Pk, Frankfurt

10:30 CHE: Credit Suisse, Hauptversammlung

11:00 DEU: VNG, Bilanz-Pk, Leipzig

12:00 FIN: Nokia, Hauptversammlung

15:00 SWE: Volvo AB, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

04:30 AUS: Zentralbank, Zinsentscheid

08:00 DEU: Handelsbilanz 02/23

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 03/23

11:00 EUR: Erzeugerpreise 02/23

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 02/23

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 02/23 (endgültig) 22:30 USA: API Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

16:00 DEU: Eröffnung Hangar für elektrisch angetriebenes Flugtaxi Volocopter u.a. mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), der Koordinatorin der Bundesregierung für die Deutsche Luft- und Raumfahrt, Anna Christmann, und dem Volocopter-Geschäftsführer Dirk Hoke, Bruchsal

16:00 EUR: Auftakt des Nato-Außenministertreffens

+ 18.45 Pk Generalsekretär Jens Stoltenberg



HINWEIS

CHN: Feiertag, Börse geschlossen



MITTWOCH, DEN 5. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Barry Callebaut, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Sodexo, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Auto1 Group, Geschäftsbericht

10:00 DEU: Giesecke+Devrient Online-Pk Jahreszahlen, München 10:00 DEU: BayernLB Bilanz-Pk (online und Präsenz), München 10:00 DEU: VDMA Auftragseingang im Maschinenbau 02/23

10:00 DEU: Deutsche Telekom, Hauptversammlung

10:00 CHE: UBS, Hauptversammlung

11:00 FRA: EdF, Hauptversammlung

18:00 USA: Hewlett Packard Enterprise, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Grenke, Q1 Neugeschäft

DEU: KBA, VdA, Kfz-Neuzulassungen

USA: FedEx, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 03/23 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 02/23

08:00 DEU: Öffentlicher Gesamthaushalt (vierteljährliche Kassenstatistik), 4. Quartal und Jahr 2022

08:45 FRA: Industrieproduktion 02/23

08:50 FRA: PMI Dienste 03/23 (2. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Industrieproduktion 02/23

09:15 ESP: PMI Dienste 03/23

09:45 ITA: PMI Dienste 03/23

09:55 DEU: PMI Dienste 03/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 03/23 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Dienste 03/23 (2. Veröffentlichung)

14:15 USA: ADP Beschäftigung 03/23

14:30 USA: Handelsbilanz 02/23

15:45 USA: PMI Dienste 03/23 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Services Index 03/23

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

BEL: Nato-Außenministertreffen (zweiter und letzter Tag), Brüssel + 14.15 Pk Generalsekretär Jens Stoltenberg



MEX: Virtueller Gipfel lateinamerikanischer und karibischer Staats- und Regierungschefs gegen Inflation, Mexiko-Stadt

HINWEIS

CHN: Feiertag, Börse geschlossen



DONNERSTAG, DEN 6. APRILTERMINE UNTERNEHMEN07:00 DEU: Gerresheimer , Q1-ZahlenCHE: Zurich Insurance Group, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 03/23

07:45 CHE: Arbeitslosenquote 03/23

08:00 DEU: Industrieproduktion 02/23

08:00 DEU: Baupreise für Wohngebäude 02/23

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 01/23

08:00 SWE: Industrieaufträge 02/23

08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 02/23

08:30 HUN: Handelsbilanz 02/23 (vorläufig)

09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 03/23

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)



HINWEIS

DNK/NOR: Feiertag, Börsen geschlossen



FREITAG, DEN 7. APRILTERMINE KONJUNKTUR06:30 NLD: Konsumausgaben 02/2307:00 JPN: Frühindikatoren 02/23 (vorläufig)08:00 ROU: BIP Q4/23 (2. Veröffentlichung)09:00 AUT: Industrieproduktion 02/2314:30 USA: Arbeitsmarktbericht 03/23

EUR: S&P Ratingergebnis Serbien

EUR: Moody's Ratingergebnis Albanien, Slowenien



HINWEIS

Feiertag "Karfreitag"

AUT, AUS, BEL, CHE, DEU, FRA, FIN, ESP, GBR, HKG, ITA, NLD, NOR, PRT, POL, SGP, SWE, USA Börsen geschlossen Börsen Japan, Russland, China und Korea geöffnet



MONTAG, DEN 10. APRILTERMINE KONJUNKTUR01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 02/2311:00 GRC: Verbraucherpreise 03/2311:00 GRC: Industrieproduktion 02/2316:00 USA: Lagerbestände Großhandel 02/23 (endgültig)21:00 USA: Konsumentenkredite 02/23

SONSTIGE TERMINE

USA: Beginn der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington Es treffen sich in Washington Finanzminister, leitende Beamte sowie Finanz- und Entwicklungsexperten aus aller Welt bis 16.04.2023

HINWEIS

Feiertag "Ostermontag"

AUT, AUS, BEL, DNK, GER, FIN, FRA, GBR HGK, ITA, LUX, NLD, NOR, AUS, PRT, SWE, CHE, ESP, Börsen geschlossen Börsen Japan, Korea, Russland und USA geöffnet



DIENSTAG, DEN 11. APRILTERMINE KONJUNKTUR03:30 CHN: Verbraucherpreise 03/2303:30 CHN: Erzeugerpreise 03/2308:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 03/23 (vorläufig) 09:00 TRK: Industrieproduktion 02/2310:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 04/2311:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 02/2322:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

USA: Fortsetzung der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington Es treffen sich in Washington Finanzminister, leitende Beamte sowie Finanz- und Entwicklungsexperten aus aller Welt bis 16.04.2023 +15.00 IWF Weltwirtschaftsausblick

+16.30 IWF Globaler Finanzstabilitätsausblick



MITTWOCH, DEN 12. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 AUT: OMV, Q1 Trading Update

11:30 PRT: EDP, Hauptversammlung

13:00 FIN: UPM Kymmene, Hauptversammlung

14:00 CHE: Swiss Re, Hauptversammlung

14:00 NLD: Ahold Delhaize, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: KPN, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 03/23

01:50 JPN: Kernrate Maschinenbau 02/23

14:30 USA: Verbraucherpreise 03/23

14:30 USA: Realeinkommen 03/23

16:00 CND: Zentralbank, Zinsentscheid

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 22.3.23



SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Auftakt-Pk zur Hannover Messe 2023, Hannover

USA: Fortsetzung der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington (bis 16.4.23) +14.00 Fiscal Monitor



DONNERSTAG, DEN 13. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: VAT, Q1-Umsatz

07:00 CHE: Givaudan, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Tesco, Jahreszahlen

10:00 CHE: Julius Bär, Hauptversammlung

10:00 FRA: Vinci, Hauptversammlung

10:30 DEU: Beiersdorf, Hauptversammlung (online)

13:00 FIN: Fortum, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: Stellantis, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 03/23

06:30 NLD: Verbraucherpreise 03/23

08:00 DEU: Verbraucherpreise 03/23 (endgültig)

08:00 GBR: Industrieproduktion 02/23

08:00 GBR: Handelsbilanz 02/23

10:00 ITA: Industrieproduktion 02/23

11:00 EUR: Industrieproduktion 02/23

12:00 IRL: Verbraucherpreise 03/23

12:00 PRT: Verbraucherpreise 03/23 (endgültig)

14:00 POL: Leistungsbilanz 02/23

14:30 USA: Erzeugerpreise 03/23

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)



SONSTIGE TERMINE

09:45 DEU: Bilanz-Pk des Strom-Übertragungsnetzbetreibers Amprion zum Geschäftsjahr 2022 (online), Dortmund

USA: Fortsetzung der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington (bis 16.4.23)

FREITAG, DEN 14. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: TomTom, Q1-Zahlen und Hauptversammlung

08:00 FRA: Hermes International, Q1-Umsatz

09:00 ITA: Ferrari, Hauptversammlung

11:55 USA: UnitedHealth Group, Q1-Zahlen

12:45 USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen

12:45 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q1-Zahlen

13:00 USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen

13:00 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q1-Zahlen

14:00 USA: Citigroup Inc, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht

08:00 DEU: Großhandelspreise 03/23

08:00 SWE: Verbraucherpreise 03/23

08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 03/23

08:45 FRA: Verbraucherpreise 03/23 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 03/23 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 03/23 (endgültig)

14:30 USA: Im- und Exportpreise 03/23

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 03/23

15:15 USA: Industrieproduktion 03/23

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 03/23

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 04/23 (vorläufig)

EUR: Fitch Ratingergebnis Portugal, Belarus, Kroatien

EUR: S&P Ratingergebnis Tschechien

EUR: Moody's Ratingergebnis Europäische Union



SONSTIGE TERMINE

18:00 FRA: Verfassungsrat gibt Entscheidung über Rentenreform bekannt, Paris

USA: Fortsetzung der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington (bis 16.4.23)



Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ.