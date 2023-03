Die Pyramid AG (ISIN: DE000A254W52) veröffentlicht, unter Einbeziehung des gesamten Konsolidierungskreises nach HGB, die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022. Der Pro-forma Konzernumsatz beläuft sich nach vorläufigen Berechnungen auf etwa EUR 95,7 Mio. und liegt damit im Rahmen der im vierten Quartal 2022 konkretisierten Prognose in Höhe von EUR 95,5 Mio. Das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von etwa EUR 6,0 Mio. sowie das Konzern-EBIT vor den durch die HGB-Kapitalkonsolidierung bedingten Abschreibungen (insb. auf den Firmenwert) in Höhe von etwa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...