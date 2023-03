Die STEMMER IMAGING AG (ISIN: DE000A2G9MZ9) veröffentlicht heute ihre finalen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022. KENNZAHLEN (in Mio. EUR) FY 2022 FY 2021 VERÄNDERUNG Auftragseingang 162,4 162,1 +0,2 % Umsatz 155,4 130,1 +19,4 % EBITDA 28,2 17,4 +62,7 % EBIT 24,3 13,4 +81,3 % EBT 24,3 13,6 +78,2 % KENNZAHLEN (in Mio. EUR) Q4 2022 Q4 2021 VERÄNDERUNG Auftragseingang 37,0 40,9 -9,5 % Umsatz 42,4 32,2 +31,8 % EBITDA 9,5 4,9 +94,4 % EBIT 8,5 3,9 +117,4 % EBT 8,6 4,1 +110,0 % Geschäftsentwicklung In einem nach wie vor durch Lieferengpässe erheblich beeinträchtigten Geschäftsjahr 2022 konnte STEMMER ...

Den vollständigen Artikel lesen ...