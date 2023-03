Der DAX setzt die Aufwärtsdynamik der Vortage auch am heutigen Freitag weiter fort und notiert bereits über der Marke von 15.600 Punkten. Der DAX ging am heutigen Freitag bei 15.628 Punkten aus dem Handel und zeigt sich nachbörslich erneut höher. Damit nimmt der DAX Kurs auf den Widerstand bei 15.700 Punkten. Am Vortag hieß es im Insight: "Solange sich der DAX nun über dem Bereich von 15.500 Punkten weitgehend halten kann, ist mit einem weiteren ...

