Berlin - Vor der anstehenden Oster-Reisewelle sieht der Flughafenverband ADV die Flughäfen besser aufgestellt als 2022, verweist allerdings auf die weiter bestehenden Herausforderungen zu Hauptreisezeiten. "Die Reisesaison 2023 wird deutlich besser laufen, aber die Bewältigung der Oster- und Sommerpeaks wird je nach Flughafen und Prozessstelle fordernd sein", sagte Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Samstagausgaben).



"Alle Unternehmen suchen unverändert nach fachkundigem Personal", so Beisel. "Die deutschen Flughäfen bereiten sich intensiv auf die anstehende Reisesaison 2023 vor", sagte er. "Wichtig ist es, den Passagieren wieder Vertrauen und Verlässlichkeit in den Luftverkehr zurückzugeben, die die Branche vor der Pandemie auszeichnet." Es sei Anspruch der Flughafenbetreiber, dass das Reiseerlebnis für die Passagiere bereits beim Betreten des Terminals beginne.



Dazu fänden an allen großen Standorten strukturierte Abstimmungsrunden statt.