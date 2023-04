Wochenausblick - Hauptversammlungen & Börsenfeiertage:

Werbung







Während in der vergangenen Woche vermehrt interessante Konjunkturelle Daten sowie wichtige Unternehmenszahlen veröffentlicht wurden, gestaltet sich die kommende verkürzte Börsenwoche eher ruhig. Vor allem eines steht auf dem Programm -Hauptversammlungen-.



Montag



Am ersten Tag der Woche geht es direkt mit Interessanten Terminen wie die Jahreshauptversammlung der Walt Disney Company sowie der Volvo CAR AB (Cars-Bereich) los. Außerdem erhalten wir bereits erste Geschäftszahlen eines Unternehmens aus 2023. Repsol S.A. legt erste Informationen zum Verlauf ihrer Geschäftstätigkeiten offen. Konjunkturelle Daten erhalten wir aus Amerika. Dort werden Daten zum Einkaufsmanagerindex veröffentlicht.









Dienstag



Auch am Dienstag sind Hauptversammlungen im vollem Gange. Neben der Credit Suisse findet auch bei der AB Volvo eine Jahreshauptversammlung statt. Volvo Cars welche wir bereits für den Montag angesprochen hatten, sind mit der AB Volvo gemeinschaftlicher Besitzer der Volvo Trademark Holding AB. Diesen Dienstag sollten auch die Walmart-Anleger im Hinterkopf behalten. In den USA findet nämlich ein Investorenmeeting bei dem Unternehmen statt. Aus Australien erhalten wir voraussichtlich ein Geldpolitikstatement und somit die Zinsentscheidung der Reserve Bank of Australia.









Mittwoch



Am Mittwoch findet auch in Deutschland eine Jahreshauptversammlung statt. Neben der deutschen Telekom AG versammeln sich die Aktionäre der SAAB AB (schwedischer Flugzeugbau- und Rüstungskonzern) und der, in der letzten Zeit häufig in den Medien zu sehenden, UBS Group AG. Konjunkturelle Veränderungen werden in Neuseeland zu finden sein. Hier wird es eine neue Zinsentscheidung geben. Aus Amerika erhalten wir die von der ADP Inc. veröffentlichte Änderung der Beschäftigung.









Donnerstag



Am letzten Börsenhandelstag deutscher sowie amerikanischer Werte erwartet uns die ersten Quartalszahlen der Gerresheimer AG (Q1 2023). Auch bei dem Unternehmen Rio Tinto wird es zu einer Hauptversammlung in der kommenden Woche kommen. Aus konjunktureller Sicht erhalten wir aus Kanada Zahlen zur Nettoveränderung der Beschäftigung.







Freitag



In der Regel erhalten wir zum jeden ersten Freitag eines Monats die US-Arbeitsmarktdaten, welche viele Marktteilnehmer als Grundlage ihrer Analyse nutzen. Zu beachten ist jedoch, dass in den USA sowie in Deutschland der Karfreitag ein Börsenfeiertag ist. Demnach möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass die genannten Börsen am Freitag geschlossen bleiben. Zudem sollten Sie beachten, dass alle Wertpapieren von HSBC an diesem Tag nicht handelbar sind.



