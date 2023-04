Berlin - Nach dem jüngsten Marathon-Krisengipfel der Ampelkoalition sind die Deutschen in der Frage gespalten, ob solche Nachtsitzungen verboten werden sollten. In einer Forsa-Umfrage im Auftrag des Magazins "Stern" sprechen sich 48 Prozent der Befragten für ein Verbot aus, da die Qualität der Beschlüsse unter solchen Bedingungen leide.



46 Prozent der Bürger sind nicht dieser Meinung. Die Mehrheit der SPD-Wähler traut offenbar auch einem übermüdeten Kanzler noch vernünftige Entscheidungen zu: 57 Prozent von ihnen sind gegen ein Nachtsitzungsverbot. Bei den Anhängern der Grünen dagegen sieht man die Sache kritischer: 52 Prozent von ihnen würden die Politiker gern ins Bett schicken, damit sie nicht schlaflos Entscheidungen fürs Land treffen. Die Daten wurden am 30. und 31. März 2023 erhoben.



Datenbasis: 1009 Befragte.

