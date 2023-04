Für Karin Heinzl war Mentoring lange kein Thema - bis sie es sich zum Beruf gemacht hat. Die Wienerin hat eines der größten Mentoring-Programme für Frauen im DACH-Raum gegründet. Und dann war Karin Heinzl eines glasklar: "Dann mach ich es eben selbst!" Sie gründete ihr Frauen-Netzwerk Mentor Me im Jahr 2015 aus einer Phase der Arbeitslosigkeit heraus, nachdem sie sich längere Zeit vergeblich für Jobs im sozialen Sektor beworben hatte. Heinzl ging dabei pragmatisch vor: Sie blickte auf ihre berufliche Vergangenheit und überlegte sich: "Welche Expertisen und Fähigkeiten hast du? Was fehlt dir selbst in deinem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...