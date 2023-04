Die Stimmung ist (zu)gut?!: Wochenrückblick KW13-2023 - Wenn der Markt die Zinserhöhung kauft!

Anzeige / Werbung

Die Stimmung an den Finanzmärkten war positiver als man hätte erwarten können. Eine nachlassende Inflation mit Hoffnung auf ein Ende der geldpolitischen Straffung ließen in der vergangenen Woche die Kurse steigen!

die wichtigsten Indizes erholten sich sogar rasant. In der vergangenen Handelswoche gewannen der DAX 3,2 % und der EuroStoxx50 sogar satte 4,3 % hinzu. Der Dow Jones und die Nasdaq100 legten nahezu im Gleichschritt jeweils rund 3 % zu. Die Banken und der Technologiesektor waren die treibenden Kräfte, die allerdings zuvor, im Zuge der "Bankenkrise", kräftiger auf die Mütze bekommen haben. Wir denken allerdings, dass noch weiterhin Vorsicht geboten sein sollte, da bereits in zwei Wochen die Berichtssaison beginnt.

Edelmetalle weiterhin attraktiv!

Trotz der steigenden Aktienmärkte verlieren aber auch die Edelmetalle nicht an Attraktivität. So verlor der Goldpreis auf Wochenbasis zwar rund 0,4 %, zog aber auf sechs-Monats-Basis um mehr als 18 % an. Silber hingegen konnte satte 3,75 % zulegen und notiert wieder über 24,- USD je Feinunze. Auf Halbjahresbasis konnte das Industrie und Edelmetall mehr als 26 % hinzugewinnen. Ein klares Zeichen also, dass der "Sichere Hafen" nicht verlassen, sondern vielmehr noch immer angesteuert wird.

Fazit:

Insgesamt endete der Monat März mit einer gemischten Performance. Während der größten Inflationsperiode, die durch den Ölpreisschock in den 1970er Jahren ausgelöst wurde, musste man "die Zinserhöhung verkaufen". Das war früher. Heute hingegen haben sich die Anleger offenbar dafür entschieden, vor dem Ende eines Zyklus zu kaufen. Ein Phänomen, das seit den frühen 1990er Jahren beobachtet werden kann. Genauergesagt begann es eigentlich mit der Zeit, als allen voran die US-Notenbank dem Markt immer wieder rettend zur Seite gesprungen ist.

Aber gerade in diesem Umfeld ist es unserer Meinung nach wichtig, sein Portfolio zu diversifizieren und vermehrt Rohstoffe und Rohstoffaktien mit reinzunehmen. Gründe, die diese These untermauern, finden Sie in den folgenden Beiträgen unseres Wochenrückblicks.

