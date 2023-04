BERLIN (dpa-AFX) - Von diesem Montag an können Fahrgäste das ab Mai bundesweit gültige 49-Euro-Monatsabo für den Nah- und Regionalverkehr erwerben. Verkauft wird das sogenannte Deutschlandticket online, auf den Internetseiten und Apps der jeweiligen regionalen Verkehrsunternehmen sowie der Deutschen Bahn, außerdem in den Kundenzentren vor Ort. Es wird als Chipkarte oder Handyticket ausgegeben und kann ab Mai im ganzen Land in allen Bussen und Bahnen des öffentlichen Regional- und Nahverkehrs genutzt werden. Das Abo kostet 49 Euro pro Monat. Es kann monatlich gekündigt werden und verlängert sich ansonsten automatisch.

Mit dem Angebot wollen Bund und Länder Fahrten im öffentlichen Verkehr attraktiver und erschwinglicher machen. Es gilt als Nachfolgelösung für das im vergangenen Sommer für drei Monate eingeführte 9-Euro-Ticket. Insbesondere Pendlerinnen und Pendler sollen dauerhaft profitieren. Nach monatelangem Ringen hatten sich Bund und Länder darauf geeinigt, die Kosten für das Ticket je zur Hälfte zu tragen./maa/DP/jha