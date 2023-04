FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der starken Vorwoche gelingt dem Dax am Montag zunächst wohl kein Durchmarsch an sein Jahreshoch von 15 706 Punkten. Der Broker IG taxiert den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Start in die verkürzte Vorosterwoche vielmehr 0,15 Prozent tiefer auf 15 606 Punkte. Seit dem kurzen Schock über die überraschend notwendig gewordene Notfallrettung der Credit Suisse vor genau zwei Wochen hatte der Dax von seinem Jahrestief bei 14 458 Punkten zuletzt gut 8 Prozent gewonnen.

Im Fokus dürfte zu Wochenbeginn zunächst vor allem der Ölmarkt stehen, nachdem die Öl-Allianz Opec+ überraschend eine Drosselung der Produktion angekündigt hat. Von Mai an dürfte rund eine Million Barrel Rohöl pro Tag weniger auf den Markt strömen als bisher erwartet. Ab Juli sind es dann mehr als eineinhalb Millionen Barrel weniger als bisher gedacht, da ab diesem Zeitpunkt die verlängerte Kürzung Russlands hinzukommt.

Damit könnten Inflationssorgen wieder angefeuert werden. In den vergangenen Wochen hatten die Öl-Preise tendenziell unter Druck gestanden und waren im März auf den niedrigsten Stand seit Ende 2021 gefallen. Diese Preisentwicklung könnte eine Erklärung für die jetzige Förderkürzung sein./ag/mis