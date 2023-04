DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Wirtschaft, Politik/1. und 2. April 2023

Die wichtigsten Meldungen zu Wirtschafts- und Politikthemen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

US-Experten beobachten hohes Maß an Aktivität in nordkoreanischer Atomanlage

Satelliten-Bilder von Nordkoreas wichtigster Atomanlage zeigen Experten zufolge ein hohes Maß an Aktivität auf dem Gelände. Wie die auf Nordkorea spezialisierte US-Website 38 North am Samstag erklärte, deuten die zwischen dem 3. und 17. März aufgenommenen Bilder darauf hin, dass der Bau eines experimentellen Leichtwasserreaktors auf der Atomanlage Yongbyon "kurz vor der Fertigstellung" steht.

Fitch bestätigt Deutschlands Spitzbonität

Die Ratingagentur Fitch hat für Deutschland die Spitzenbonität AAA bestätigt. Der Ausblick beibt stabil. Das Rating spiegele die diversifizierte Wirtschaft mit hoher Wertschöpfung, die starken Institutionen und die soliden öffentlichen Finanzen wider.

Pistorius will Zwei-Prozent-Ziel bei Verteidigungsausgaben bis 2025 erreichen

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will bis 2025 eine Steigerung des Wehretats auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts erreichen. Bis zum Ende der Legislaturperiode hätte er "gerne einen erhöhten Verteidigungsetat etabliert, der die Zwei-Prozent-Zielmarke der Nato sicherstellt", sagte Pistorius der "Welt am Sonntag".

Lindner: Förderung klimafreundlicher Heizungen nicht am Einkommen ausrichten

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will die staatliche Förderung klimafreundlicher Heizungen nicht am Einkommen ausrichten. "Die Staffelung könnte sich daran orientieren, wie alt und schmutzig die Heizung ist, die erneuert werden soll", sagte Lindner der Bild am Sonntag.

Lindner sieht kaum Spielraum für Kindergrundsicherung

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sieht im Bundeshaushalt kaum Spielraum für die von den Grünen geforderte Kindergrundsicherung. "Für Familien mit Kindern ist bereits viel passiert", sagte Lindner der Bild am Sonntag.

Grüne widersprechen Lindners Aussagen zu Kindergrundsicherung

Mit seinen skeptischen Äußerungen zur Finanzierbarkeit der geplanten Kindergrundsicherung ist Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) auf Widerspruch bei den Grünen gestoßen. Der Kampf gegen Kinderarmut sei eine "gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der sich auch Herr Lindner verpflichtet fühlen sollte", sagte die stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Maria Klein-Schmeink, am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP.

Sonntagstrend: Ampel übersteht Koalitions-Streit ohne Verluste

Der heftige Streit in der Ampel-Koalition schlägt sich nicht in den Umfragewerten der Parteien nieder. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA wöchentlich für die Bild am Sonntag erhebt, kommen die Sozialdemokraten wie in der Vorwoche auf 21 Prozent. Auch Grüne (16 Prozent) und FDP (8 Prozent) können ihre Werte halten. Die Unionsparteien verlieren einen Punkt, sind mit 27 Prozent aber noch immer klar stärkste Kraft. Die AfD gewinnt einen Punkt hinzu und kommt nun auf 16 Prozent, die Linke bleibt bei 4 Prozent.

